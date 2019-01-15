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Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 15.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modelinin özelliklerini gözler önüne seren bir sızıntı yaşandı.

Geçen yıl tanıttığı 3 iPhone modeli ile istediği satış rakamlarını yakalayamayan Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı modeli iPhone 11 internete sızdı.

Apple'ın yeni modeli ortaya çıktı

9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi.
Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.

APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI Wİ-Fİ' SÜRPRİZİ

APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI Wİ-Fİ' SÜRPRİZİ
Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.
ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.
Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.

İŞTE EN HIZLI MOBİL İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)

İŞTE EN HIZLI MOBİL İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps. İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...
25- Litvanya: 40.05 Mbps
24- Bulgaristan: 40.37 Mbps
23- Makedonya: 40.5 Mbps
22- Yunanistan: 41.26 Mbps
21- Arnavutluk: 42.73 Mbps
20- Montenegro: 43.4 Mbps
19-Hırvatistan: 43.63 Mbps
18- İsveç: 44.11 Mbps
17- Yeni Zelanda: 44.23 Mbps
16- Macaristan: 46.85 Mbps
15- Çek Cumhuriyeti: 46.92 Mbps
14- Lüksemburg: 47.48 Mbps
13- İsviçre 47.61 Mbps
12- G.Kore: 47.86 Mbps
11- Belçika: 48.82 Mbps
10- Danimarka: 49.2 Mbps
9- BAE: 49.86
8- Malta: 51.86 Mbps
7- Hollanda: 54.87 Mbps
6- Avustralya: 55.79 Mbps
5- Singapur: 58.22 Mbps
4- Kanada: 59.61 Mbps
3- Katar: 60.37 Mbps
2- Norveç: 67.82 Mbps
1- İzlanda: 72.54 Mbps
33'üncü sırada yer alan Türkiye'deki ortalama mobil internet hızı ise 34.72 Mbps
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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Apple

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