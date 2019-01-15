Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Geçen yıl tanıttığı 3 iPhone modeli ile istediği satış rakamlarını yakalayamayan Apple'ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı modeli iPhone 11 internete sızdı.

Apple'ın yeni modeli ortaya çıktı

9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi.

Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.

APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI Wİ-Fİ' SÜRPRİZİ Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.

Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.

İŞTE EN HIZLI MOBİL İNTERNETE SAHİP OLAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?) Speed test verilerine göre, dünya genelindeki mobil internet hızı ortalaması 24.4 Mbps. İşte aynı listeye göre, en hızlı internete ev sahipliği yapan ülkeler...

25- Litvanya: 40.05 Mbps

24- Bulgaristan: 40.37 Mbps

23- Makedonya: 40.5 Mbps

22- Yunanistan: 41.26 Mbps

21- Arnavutluk: 42.73 Mbps

20- Montenegro: 43.4 Mbps

19-Hırvatistan: 43.63 Mbps

18- İsveç: 44.11 Mbps

17- Yeni Zelanda: 44.23 Mbps

16- Macaristan: 46.85 Mbps

15- Çek Cumhuriyeti: 46.92 Mbps

14- Lüksemburg: 47.48 Mbps

13- İsviçre 47.61 Mbps

12- G.Kore: 47.86 Mbps

11- Belçika: 48.82 Mbps

10- Danimarka: 49.2 Mbps

9- BAE: 49.86

8- Malta: 51.86 Mbps

7- Hollanda: 54.87 Mbps

6- Avustralya: 55.79 Mbps

5- Singapur: 58.22 Mbps

4- Kanada: 59.61 Mbps

3- Katar: 60.37 Mbps

2- Norveç: 67.82 Mbps

1- İzlanda: 72.54 Mbps