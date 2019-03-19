Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?

Dev firma sahipleri logo ile ilgili her ne kadar konuşmak istemese de ortaya çıkan hikaye neden ısırılmış elma logosunun tercih edildiğini gözler önüne seriyor. İşte ünlü markanın logosunun ardında yatan gizem...

Apple logosunun ardındaki sır ortaya çıktı

Dünyaca ünlü bilişim şirketi Apple'ın ısırılmış elma logosu, bakın hangi karanlık sırrı temsil ediyor.

Dünyanın en popüler bilişim şirketinin ısırılmış elma logosu, gizem dolu hikayesiyle II. Dünya Savaşı'na dayanıyor.

Ünlü bilim adamı Alan Turing, Almanların kullandığı Enigma isimli şifreyi çözünce, Alman denizaltıları zor durumda kalıyor ve Almanların Londra üzerinde gerçekleştirdikleri bombardımanlar bir işe yaramamaya başlıyor.

Ancak savaşın seyrini değiştiren dahi matematikçi Turing bir eşcinsel ve üniversitedeki odasında erkek bir öğrenciyle basılıyor.

O dönemde, İngiltere yasalarına göre eşcinsellik büyük bir suçtu ve Turing'e iki alternatif sunuldu.

Bunlardan biri uzun süreli hapis cezası, ikincisi ise ilaç tedavisiyle hadımlaştırılmak.

Turing'e her iki yolda katlanılamaz geliyor ve bir elmanın içine, bir gergedanı dahi saniyeler içinde öldürebilecek güçte zehir enjekte ederek intihar ediyor.

Turing'in cesedinin yanında, yalnızca bir ısırık alınmış bir elma göze çarpıyor.