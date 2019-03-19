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Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 19.03.2019 08:52 | Son Güncelleme

Her yaptığı ile dikkat çekmeyi başaran ve ulaştığı teknoloji ile milyonlarca sadık kullanıcı edinmeyi başaran Apple ürünlerinin merak edilen logosu ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Dünya devi teknoloji firmasının logosunda neden ısırılmış elma kullandığı muhakkak pek çok kişinin aklındaki cevaplanmayı bekleyen sorular arasında yer alıyordu.

Dev firma sahipleri logo ile ilgili her ne kadar konuşmak istemese de ortaya çıkan hikaye neden ısırılmış elma logosunun tercih edildiğini gözler önüne seriyor. İşte ünlü markanın logosunun ardında yatan gizem...

Apple logosunun ardındaki sır ortaya çıktı

Dünyaca ünlü bilişim şirketi Apple'ın ısırılmış elma logosu, bakın hangi karanlık sırrı temsil ediyor.
Dünyanın en popüler bilişim şirketinin ısırılmış elma logosu, gizem dolu hikayesiyle II. Dünya Savaşı'na dayanıyor.
Ünlü bilim adamı Alan Turing, Almanların kullandığı Enigma isimli şifreyi çözünce, Alman denizaltıları zor durumda kalıyor ve Almanların Londra üzerinde gerçekleştirdikleri bombardımanlar bir işe yaramamaya başlıyor.
Ancak savaşın seyrini değiştiren dahi matematikçi Turing bir eşcinsel ve üniversitedeki odasında erkek bir öğrenciyle basılıyor.
O dönemde, İngiltere yasalarına göre eşcinsellik büyük bir suçtu ve Turing'e iki alternatif sunuldu.
Bunlardan biri uzun süreli hapis cezası, ikincisi ise ilaç tedavisiyle hadımlaştırılmak.
Turing'e her iki yolda katlanılamaz geliyor ve bir elmanın içine, bir gergedanı dahi saniyeler içinde öldürebilecek güçte zehir enjekte ederek intihar ediyor.
Turing'in cesedinin yanında, yalnızca bir ısırık alınmış bir elma göze çarpıyor.
Bu hikayeden çok etkilenen Macintosh firması, dahi matematikçi Alan Turing'in intihar elmasını logo yapmaya karar verdi ancak kendileri bu konuyla ilgili konuşmamayı seçiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Apple logo

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