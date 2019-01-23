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Apple merakla beklenen iOS 12.1.3 güncellemesini yayınladı! Yeni güncelleme ile neler değişecek, kimler yükleyebilecek?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 09:43 | Son Güncelleme

Dünya devi Apple'ın, uzun zamandır merakla beklenen yeni güncellemesi iOS 12.1.3 indirilmeye sunuldu. Peki Apple'ın son güncellemesi iOS 12.1.3'ü kimler indirebilecek ve yeni güncellemeyi yüklediğiniz anda nelerle karşılaşacaksınız? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Apple merakla beklenen iOS 12.1.3 güncellemesini yayınladı! Yeni güncelleme ile neler değişecek, kimler yükleyebilecek?

Apple uzun süre önce yayımladığı iOS 12 ile kullanıcılarını genel olarak memnun etmeyi başarırken, 12. sürüm üstüne yaptığı güncellemelere ise hız kesmeden devam ediyor. iOS 12'yi alan tüm iPhone ve iPad modelleri için yayımlanan yeni iOS 12.1.3 güncellemesi ile neler değişecek detaylarına bir bakalım...

APPLE iOS 12.1.3 GÜNCELLEMESİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

Apple merakla beklenen yeni güncellemesi iOS 12.1.3 indirilmeye sunuldu. Bu sürüm ile kullanıcıların bildiği problemler / sorunlar çözülüyor. Cihaza bağlı olarak değişmesine rağmen ortalama 334 MB boyutu olan sürüm, Apple tarafından şu sürüm notları ile detaylandırılıyor:

“iOS 12.1.3, iPhone’unuz veya iPad’iniz için sorun gidermeler içerir. Bu güncelleme:

– Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir

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– Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır

– iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir

– Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarıyla bağlantısının kesilmesine neden olabilen bir sorunu çözer

Bu sürüm ayrıca HomePod için de sorun gidermeler içerir. Bu güncelleme:

– HomePod’un yeniden başlamasına neden olabilen bir sorunu giderir

– Siri’nin dinlemeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu ele alır”

APPLE iOS 12.1.3 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA YÜKLENEBİLECEK?

iPhone 5S

iPhone SE

iphone6

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iphone8plus

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

  1. jenerasyon iPod Touch

iPad Air

ipad-air2

iPad Air 2

iPad Pro

iPad 9.7

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Mini 4

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