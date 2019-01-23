Apple merakla beklenen iOS 12.1.3 güncellemesini yayınladı! Yeni güncelleme ile neler değişecek, kimler yükleyebilecek?

Apple uzun süre önce yayımladığı iOS 12 ile kullanıcılarını genel olarak memnun etmeyi başarırken, 12. sürüm üstüne yaptığı güncellemelere ise hız kesmeden devam ediyor. iOS 12'yi alan tüm iPhone ve iPad modelleri için yayımlanan yeni iOS 12.1.3 güncellemesi ile neler değişecek detaylarına bir bakalım...

APPLE iOS 12.1.3 GÜNCELLEMESİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

Apple merakla beklenen yeni güncellemesi iOS 12.1.3 indirilmeye sunuldu. Bu sürüm ile kullanıcıların bildiği problemler / sorunlar çözülüyor. Cihaza bağlı olarak değişmesine rağmen ortalama 334 MB boyutu olan sürüm, Apple tarafından şu sürüm notları ile detaylandırılıyor:

“iOS 12.1.3, iPhone’unuz veya iPad’iniz için sorun gidermeler içerir. Bu güncelleme:

– Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir

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– Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır

– iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir