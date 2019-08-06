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Apple rakiplerinin gerisinde kaldı

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TEKNOLOJİ  | 06.08.2019 08:58 | Son Güncelleme

Apple Ar-Ge yatırımları konusunda geride kaldı. Şirketin hem akıllı telefon alanında, hem de uygulama sektöründe rakibinin çok fazla olması nedeniyle araştırma ve geliştirmeye yeterince önem veremedi.

Apple rakiplerinin gerisinde kaldı

Teknoloji devlerinden olan Apple, 2019 yılının 3. çeyreği içerisinde 4,2 milyar dolar araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaptı. Şirketin araştırma ve geliştirme konusunda ne kadarlık bir yatırım yaptığını anlayabilmek için üçüncü çeyrek gelirine bakabiliriz. Şirket, üçüncü çeyrek gelirinin yaklaşık olarak %7.9 gibi bir bölümünü Ar-Ge’ye harcadı.

Her ne kadar Apple için bu araştırma ve geliştirme rakamları yüksek gibi görünse bile, rakipleri pek boş durmuyor. Microsoft başta olmak üzere diğer bütün akıllı telefon üreticileri ve hizmet sağlayıcıları genellikle kendi gelirlerinin kat kat üstünde bir Ar-Ge yatırımı gerçekleştiriyor.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda göze çarpan bir diğer şirketin de Google olduğunu söyleyebiliriz. Daha farklı platformlarda da hizmet veren Google, aynı çeyrekteki toplam gelirinin %15,7’sini Ar-Ge’ye harcadı.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Apple kuruluşunun başarılı olabilmek için çok daha büyük araştırma ve geliştirme yatırımları yapması gerekiyor. Aksi takdirde ürünleri büyük ölçüde aynı kalacaktır. Peki sizce de Apple’ın araştırma ve geliştirme yatırımları yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple yatırım

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