Apple XR modelinin batarya kapasitesi netlik kazandı

Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda bu modellerin iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XIR ya da iPhone XR2 olduğunu biliyoruz. Genel olarak basına yansıyan bilgiler iPhone XI ve XI Max modelleri hakkındaydı. Fakat geçtiğimiz gün yeni XR modeliyle ilgili de önemli detaylar ortaya çıktı.

Cupertino merkezli şirkete yakın kaynaklardan sızdırıldığı iddia edilen bilgilere göre, iPhone XR2 3110 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacak.

Hatırlanacağı üzere iPhone XR 2942 mAh kapasitesinde bir bataryadan besleniyordu. Yani yeni iPhone XR modelinin bataryası selefine oranla yüzde 5 daha güçlü olacak.

Öte yandan yeni XR modeliyle ilgili en çok dile getirilen iddialardan birisi de kamera sayısı. Apple’ın yeni iPhone XR’da tek yerine çift ana kamera modülü kullanacağı iddia ediliyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

Elbette bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu arada sızdırılan görsellerde, Apple’ın çentikten hala vazgeçmediğini görüyoruz. Bakalım Cupretino merkezli şirket bu tasarım çizgisinde daha ne kadar süre ısrarcı olacak?

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