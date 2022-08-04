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Aptal eş anlamlısı nedir? Aptalın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

04.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller zaman içerisinde değişebilen ve gelişebilen bir yapıya sahiptir. Bunun sonucunda oluşan durumlardan biri de eş anlamlılıktır. Eş anlamlı kelimeler, Türkçede sıklıkla kullanılmaktadır. Günlük yaşantımızda karşılaşabileceğimiz aptal kelimesinin eş anlamı nedir? Aptal kelimesinin eş anlamıyla ilgili örnek cümleler nelerdir?

Aptal eş anlamlısı nedir? Aptalın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıldır?

Dil ve dilin bünyesinde bulunan sözcükler, toplumun etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürler hakkında, geçirdiği dönemler ve farklılaşma ile ilgili bize bilgi veren en önemli unsurlardan biridir. Bu yüzden kelimelerin zaman içindeki değişimi ve anlamların farklılaşması dilin anlaşılması açısından önemlidir.

Dildeki anlamın zenginliğini ve genişliğini sağlayan unsurlardan biri de eş anlamlılıktır. Eş anlamlı kelimeler farklı yollarla oluşturulabilmektedir. Farklı kelimelerin dilin içinde yerleşik hal alması ya da dilin kendi içerisinde bulunan bir kelimenin anlamında çeşitlilik meydana gelmesi de eş anlamlılığa neden olan etmenlerdendir.

Eş anlamlılık, kelimeler arasında mana birliği olması durumunda kullanılmaktadır. Farklı yazılmış olmalarına rağmen benzer ya da aynı anlamları karşılayan bu kelimeler eş anlamlı, anlamdaş kelimeler olarak adlandırılmaktadır. Bu kelimeler cümle içerisinde ya da tek başlarına kullanılabilmektedir.

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerini karşılar ve bu durumda cümlenin anlamında herhangi bir farklılık oluşturmaz. Bu kelimelerden biri de aptal kelimesidir. Aptal kelimesinin eş anlamı nedir?

Aptal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aptal, dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre aptal kelimesi 2 farklı şekilde tanımlanmıştır. Aptal kelimesinin tanımı şu şekildedir:

  • Zekâsı pek gelişmemiş olan, zekâdan yoksun, alık olan ve ahmak
  • Küçümseme ve azarlama niyetli söylenen bir seslenme sözü

Bu tanımlara dayanarak birden fazla aptalın eş anlamlısı olan kelime görülmektedir. Ahmak, alık ve budala kelimeleri aptal eş anlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeler birbirinin yerine kullanılabilmektedir.

Aptalın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aptal kelimesinin kendisi ile birlikte bu kelimenin yerine geçebilen eş anlamlıları da günlük dilimizde karşılaştığımız kelimelerden biridir. Aptal kelimesinin eş anlamlısının cümle içerisinde kullanımı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Bizi bu hale getiren onun ahmakça davranışlarıydı.
  • Herkesin ortasında durmuş alık alık etrafa bakıyordu.
  • Tüm bu olanlar budalalıktan başka bir şey değildi.


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