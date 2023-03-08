Ara tatil iptal mi 2023? Nisan'da ara tatil olacak mı? 2023 okul tatil takvimi

Afetin etkilediği iller hariç 71 ilde okullar 20 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başladı. 23 Ocak’ta başlayan Sömestr tatilinin 28 gün sürmesi sonrası öğrenciler ve aileleri ara tatil tarihlerini merak ediyor. Milyonlarca öğrenci tatil tarihlerinde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Peki Ara tatil iptal mi, ne zaman? Nisan'da ara tatil olacak mı? İşte detaylar...

ARA TATİL İPTAL Mİ 2023?

MEB’in açıkladığı takvime göre normal şartlarda okullarda yapılacak ikinci dönem ara tatil ara tatili Ramazan Bayramı ile birleşiyor.



ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NİSAN'DA ARA TATİL OLACAK MI?

Okullarda ara tatil takvimde açıklandığı şekliyle uygulanacak. Konu ile ilgili farklı bir açıklama yapılmaz ise öğrenciler, 17-20 Nisan arasında uygulanacak.

Hemen ardından ise Ramazan Bayramı başlayacak. Öğrenciler için okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

