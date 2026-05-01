Müfredatta yeni zorunlu ders: "Alo Zorbalık" hattı da kuruluyor

Akran zorbalığına karşı yeni adım atıldı. TBMM komisyonunun raporuna göre okullarda akran zorbalığına karşı müfredata zorunlu bir ders ekleniyor.

Müfredatta yeni zorunlu ders: "Alo Zorbalık" hattı da kuruluyor
Mehmet Hazar Gönüllü

TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu’nun hazırladığı raporla, okullarda ve dijital mecralarda artan zorbalık vakalarına karşı yeni adımlar gündeme geliyor. Raporda, akran zorbalığını önlemek için eğitim müfredatına empati ve sosyal beceri eğitimlerinin zorunlu olarak eklenmesi, öğrencilerin zorbalık vakalarını bildirebileceği “Alo Zorbalık” hattı kurulması ve acil durumlar için dijital imdat butonu geliştirilmesi öngörülüyor. Okul içi ve çevresindeki denetimlerin artırılması, öğrencilere psikolojik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve akran arabuluculuğu programlarının yaygınlaştırılması da raporda yer alan başlıklar arasında bulunuyor.

YAPAY ZEKAYLA DESTEKLENECEK

Türkiye'nin gündeminde son dönemde sıkça gündeme gelen akran zorbalığına karşı TBMM'de adım atıldı. Halk TV'nin aktardığı, TBMM Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu tarafından hazırlanan yeni rapora göre, okullarda ve dijital mecralarda artış gösteren zorbalık vakalarına karşı bir dizi yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Dün görüşülen rapor; eğitim müfredatından fiziki güvenlik önlemlerine, yapay zekâ destekli dijital takipten psikolojik desteğe kadar birçok alanda yeni adımlar içeriyor.

Müfredatta yeni zorunlu ders: "Alo Zorbalık" hattı da kuruluyor 1

'ALO ZORBALIK' HATTI VE DİJİTAL 'İMDAT' BUTONU GELİYOR

Öğrencilerin okul içi veya okul dışında karşılaştıkları zorbalık eylemlerini hızlı bir şekilde yetkililere bildirebilmesi için teknolojik altyapılar oluşturuluyor:

Anonim bildirim imkanı: Çocukların olayları telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlar üzerinden anonim bir şekilde bildirebileceği özel yardım hatları (Alo Zorbalık) kurulacak.
Dijital imdat butonu: Tablet veya telefonlara yüklenebilecek bir çağrı sistemi geliştirilecek. Bu uygulama sayesinde çocuklar tek tuşla yetkililere veya yakınlarına konum bilgisini ileterek acil yardım talep edebilecek.

Müfredatta yeni zorunlu ders: "Alo Zorbalık" hattı da kuruluyor 2

'EMPATİ' DERSİ ARTIK ZORUNLU

Zorbalığın temelden önlenmesi amacıyla eğitim müfredatında güncellemeler planlanıyor:

  • Müfredata çatışma çözme becerileri entegre edilecek ve "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hale getirilecek.
  • Öğrencilerin de aktif görev alacağı akran arabuluculuğu programları tüm eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanacak.
  • Okul yönetimleri bünyesinde zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

Müfredatta yeni zorunlu ders: "Alo Zorbalık" hattı da kuruluyor 3

DENETİMLER ARTIRILACAK

Fiziksel şiddet ve zorbalık riskine karşı okulların fiziksel alanlarındaki denetim mekanizmaları sıkılaştırılıyor:

  • Özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresi gibi riskli bölgeler; kamera sistemleri, nöbetçi öğretmenler ve güvenlik görevlileri ile sürekli izlenecek.
  • Okul içerisinde öğrencilerin şikayetlerini ve sorunlarını rahatça iletebilecekleri, erişilebilir bir destek sistemi kurulacak.
  • Mahalle bazında veya sosyal hizmet merkezleri gibi kamu kurumlarında, çocukların direkt olarak başvurabileceği çocuk dostu danışmanlar istihdam edilecek.
