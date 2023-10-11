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Ara tatil nasıl, ne zaman olacak? Okullarda ara tatil tarihleri belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanı açıkladı

11.10.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Ara tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okulların ne zaman tatil edileceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatilinde kapalı oluyor. Şimdilerde 9 günlük ara tatil beklenirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması geldi. Peki, Ara tatil nasıl, ne zaman olacak? Okullarda ara tatil tarihleri belli oldu mu?

Okullarda ara tatil tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 11 Eylül'de başlayan 1. dönemde okulların ilk tatile gideceği günler heyecanla beklenirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından Ara tatil nasıl, ne zaman olacak? Okullarda ara tatil tarihleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar...

ARA TATİL NASIL, NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi.

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OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre okullar 11 Eylül günü açıldı. Birinci dönem de 19 Ocak 2024 günü noktalanacak.

Öğrenciler ilk ara tatile ise 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak ve tatil de 17 Kasım Cuma günü son bulacak.

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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

MEB TATİL GÜNLERİ 2023-2024

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi - 2 Şubat 2024 Cuma tarihleri arasında olacak.

Okullarda ikinci dönem 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü bitecek.

İkinci ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı da 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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