Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? MEB 2022-2023 takvimi

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül itibarıyla okul sıralarında yerini aldı. Şimdilerde öğrenciler, öğretmenler, veliler ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle ara tatile sayılı günler kaldı. Peki ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? İşte MEB 2022-2023 takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatil 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım'da bitecek. 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü ile 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günü tarihleri de eklendiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17 Nisan 2023'te başlayacak ve 21 Nisan 2023'te sona erecek. 21 Nisan'da Ramazan Bayramı başlayacağı için, hafta sonlarıyla beraber ara tatil 9 gün olacak.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr (15 tatil) 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta bitecek.

MEB 2022-2023 TAKVİMİ

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022

15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

