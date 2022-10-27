EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? MEB 2022-2023 takvimi

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? MEB 2022-2023 takvimi

27.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle kasım ayı ara tatil araştırmaları hız kazandı. MEB 2022-2023 takvimine göre ilk ara tatil kasım ayının ortalarında yapılacak. İkincisi ise 2023'te olacak. Peki ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? İşte MEB 2022-2023 takvimi...

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? MEB 2022-2023 takvimi

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül itibarıyla okul sıralarında yerini aldı. Şimdilerde öğrenciler, öğretmenler, veliler ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle ara tatile sayılı günler kaldı. Peki ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? İşte MEB 2022-2023 takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatil 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım'da bitecek. 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü ile 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günü tarihleri de eklendiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? MEB 2022-2023 takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17 Nisan 2023'te başlayacak ve 21 Nisan 2023'te sona erecek. 21 Nisan'da Ramazan Bayramı başlayacağı için, hafta sonlarıyla beraber ara tatil 9 gün olacak.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr (15 tatil) 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta bitecek.

MEB 2022-2023 TAKVİMİ

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022

15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023

Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştıKız çocuklarının okullaşma oranı rekor seviyeye ulaştı
KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?KPSS DHBT geç başvurusu nereden yapılır?
Rüzgâr eş anlamlısı nedir? Rüzgâr eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
ara tatil okul meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 Ekim şiirleri! anlamlı Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.