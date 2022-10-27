Ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? MEB 2022-2023 takvimi

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül itibarıyla okul sıralarında yerini aldı. Şimdilerde öğrenciler, öğretmenler, veliler ara tatil tarihini araştırmaya başladı. Ekim ayının sonlarına gelinmesiyle ara tatile sayılı günler kaldı. Peki ara tatil ne zaman? 2022 okullar ne zaman ara tatil yapacak? İşte MEB 2022-2023 takvimi...
Ara tatil 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım'da bitecek. 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü ile 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günü tarihleri de eklendiğinde öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.
İkinci ara tatil 17 Nisan 2023'te başlayacak ve 21 Nisan 2023'te sona erecek. 21 Nisan'da Ramazan Bayramı başlayacağı için, hafta sonlarıyla beraber ara tatil 9 gün olacak.
Sömestr (15 tatil) 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta bitecek.
Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022
15 tatil (yarıyıl) 23 Ocak- 3 Şubat 2023
İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023
Okulların kapanması ve yaz tatili başlangıcı 16 Haziran 2023