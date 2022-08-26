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Araba sürerken bir yandan da mastürbasyon yaparken yakalandı! Savunması pes dedirtti: Evde mahremiyetim yoktu

26.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Colchester bölgesinde yaşayan bir olay ülkede büyük ses getirdi. 27 yaşındaki Sion Raymer, arabasını sürdüğü sırada mastürbasyon yaparken yakalandı. Suçüstü yakalandıktan sonra Raymer, polise verdiği ifadesinde evinde mahremiyeti olmadığı için bu yolu seçtiğini dile getirerek kendisini savundu.

Araba sürerken bir yandan da mastürbasyon yaparken yakalandı! Savunması pes dedirtti: Evde mahremiyetim yoktu

İngiltere’de bir restoranda aşçılık yapan 27 yaşındaki Sion Raymer isimli bir adam arabasıyla seyir halindeyken cinsel eylemlerde bulunmaya başladı. Başka bir sürücü tarafından çekilen görüntülerle polise şikayet edilmesi üzerine Raymer tutuklandı. İfadesinde ise evinde mahremiyeti ve özel alanlarının bulunmadığını söyledi.

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PİŞMAN OLDU VE ÖZÜR DİLEDİ

Ailesinin uzak mesafeden geldiğini ve uzun bir sürede kendi evinde kaldığını ifade eden Raymer, eyleminden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür diledi. Mahkeme, Raymer’e 40 saat ücretsiz çalışma yapmasını ve mahkeme masrafları olarak 219 sterlin (yaklaşık 4bin 710 TL) ödemesini emretti.

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon İngiltere
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