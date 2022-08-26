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Arabasının arka koltuğunda yarı çıplak baygın halde yatan adamı görünce şoke oldu! “Gördüklerime anlam veremedim”

26.08.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Easton eyaletinde yaşayan Amanda Kean isimli bir kadın her gün olduğu gibi arabasıyla işine gitmek için sabah erken saatlerde yola çıktı. Ancak bu sefer arabasında beklenmedik bir misafir ona eşlik ediyordu. Aracının arka koltuğuna baktığın yarı çıplak ve baygın haldeki adamı gören Kean hemen polise haber verdi.

Arabasının arka koltuğunda yarı çıplak baygın halde yatan adamı görünce şoke oldu! “Gördüklerime anlam veremedim”

Aracıyla iş yerine vardığında arka koltuktan sesler geldiğini fark eden Amanda Kean büyük bir panik yaşadı. Jose Osorio, sürücü Amanda Kean'ın kendisini arabasının arka koltuğunda 'kısmen' çıplak bulduğu iddia edildikten sonra, aracı kırmak ve araca girmekle suçlandı. O anları büyük bir korkuyla anlatan kadın uzun bir süre duruma anlam veremediğini söyledi.

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“BÖYLE BİR ŞEYİ BEKLEMİYORDUM”

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Yaşadığı olayın kendisini tedirgin ettiğini dile getiren Kean, “Gördüklerime anlam veremedim. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Bir inleme sesi duydum. Müziği kapattım ve dışarıdan geldiğini düşünerek etrafa göz gezdirdim. Dışarıdan gelmediğini arabadan geldiğini anladım. Memurlar, Osorio'yu aracın arkasında uyurken buldu. Bir bacağına bir şort ve bir koluna bir gömlek sarılı, vücudunun geri kalanını açıkta bırakan, kısmen giyinikti” dedi.

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Polis, bir tercüman servisi aracılığıyla ifadesine başvurdukları Osorio'nun aşırı derecede sarhoş olduğunu ve arabanın kapısını açık bulduğu için uyumak için yattığını dile getirdi. 21 yaşındaki Osorip araca gizli girmek suçundan gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika araba
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