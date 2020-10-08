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Arabaşı çorbası tarifi: Bir çorbadan çok daha fazlası

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çok özel, baharatlı ve lezzetli bu tarif aslında bir çorbadan daha fazlası, adeta bir ana yemek! Arabaşı çorbası, İç Anadolu Bölgesi'nin yöresel, geleneksel lezzetlerinden. Özellikle Yozgat, Konya Ereğli ilçesi, Karaman ve Kayseri'de tarifler ufak nüanslarla değişiklik gösterse de klasik Arabaşı çorba tarifi hepsinin çıkış noktasıdır..

Arabaşı çorbası tarifi: Bir çorbadan çok daha fazlası

Bu özel Orta Anadolu çorbası tarifi, soğuk kış gecelerinde aileniz ya da misafirleriniz için harika bir başlangıç olabilir. Hamur isteğe bağlı bir ek olsa da tarife bütün anlamını bu hamurun kattığını düşünenleri de hesaba katmalısınız. Ayrıca çorbayı daha doyurucu hale getirdiği için ve farklı bir yeme ritüelini desteklediği için genellikle tercih edilir. Aşağıda arabaşı çorbasının yapımı ve bu özel hamurun tarifini bulabilirsiniz.

Tavuklu Arabaşı Çorbası Tarifi için Malzemeler ve Yapılışı

  • Küçük bir tavuk, 1 kg (veya bir tavuk göğsü ve 3-4 but da kullanabilirsiniz)
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber (ya da çorbanın ne kadar acı olmasını istiyorsanız pul biber miktarını artırabilirsiniz)
  • 1 yemek kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım limonun suyu
  • 60ml zeytinyağı
  • 2 litre su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

  1. Tavuğu 2 litre suyun içerisine koyun, kaynatın ve 30 dakika boyunca pişirin
  2. Tavuğu tencereden çıkarın ve bir kenara soğumaya bırakın. Bu aşamada tavuğun suyunu ilerleyen adımlarda kullanmak üzere saklamalısınız.
  3. Tavuk yeterince soğutulduğunda, derileri soyun, küçük parçaları kemiklerinden ayırıp tiftikleyin.
  4. Tiftiklenen tavuk parçalarını kaynatıldıkları suya geri koyun ve pişirmeye devam edin.
  5. Bir tencerede tereyağı ve unu kavurun, kremsi bir kıvam elde edene kadar pişirmeyi sürdürün.
  6. Un pembemsi bir renge döndüğünde, 100-120ml (yarım su bardağı) soğuk su ekleyin. Suyu eklerken topak oluşmaması için, devamlı karıştırmanız gerekiyor. Suyu çok hızlı şekilde eklememeniz topaklanmanın önüne geçebilmek açısından faydalı olabilir.
  7. Karıştırmaya devam ederek, tavuk suyunu ekleyin.
  8. Başka bir tavada yağı, salça ve baharatlarla biraz pişirdikten sonra, çorbaya dahil edin.
  9. Bütün malzemeleri 20 dakika daha pişirin.
  10. Sıcacık çorbanızı yanında limon ile servis yapabilirsiniz.

Arabaşı Çorbasına Ritüel Katan Meyane: Yağda Kavrulmuş Un

Malzemeler:

  • 2 litre su
  • 320 g un
  • Tuz

Hazırlanışı:
Unu, çırpma teli yardımıyla 300 ml (bir buçuk su bardağı) suya yavaş yavaş ekleyin. Suyun kalan kısmını kaynatın ve hazırladığınız karışımı kaynayan suya ekleyin. Karışım koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin. Macun kıvamına gelen karışımı temiz bir fırın tepsisine dökün, serin bir yerde soğumaya bırakın. Katılaştığında, dikdörtgen şekilde kesin ve çorba ile servis yapın.

İpucu

Arabaşı, soğuk hamur ve sıcak baharatlı çorbayı kombine eden bir yemektir, yani hamur soğuk olmalı ve tavuk çorbası sıcak ve biraz baharatlı olmalıdır. Hazırladığınız hamurunu, buzdolabında veya serin bir yerde soğumaya bırakabilirsiniz.
Geçmişte, Anadolu'nun kırsal bölgelerinde ve köylerinde, hamur soğuması için, tepsiyle karın üzerine bırakılırdı. Bu çorbayı hazırlamak için çoğunlukla tavuk eti kullanılır. Ancak orijinal tarif kaz ve ördek benzeri av etleriyle yapılıyordu. Yani et seçimi de biraz sizin damak tadınıza kalmış durumda.
Hamuru biraz nemli bir tepsiye dökerseniz, kestiğiniz dilimler tepsiden çok daha kolay ayrılır. Bütün tavuk kullandıysanız, tavuğun hepsini çorbaya koymak zorunda değilsiniz. Bir kısmını ileride sandviçlerde ya da farklı tariflerde kullanmak üzere dolaba kaldırabilirsiniz. Ayrıca tavuğu çok daha fazla suyla haşlayıp, fazla tavuk suyunu ileride kullanmak üzere saklayabilirsiniz.

Besleyici ve Doyurucu Arabaşı Çorbası Kalori Değeri

Arabaşı Çorbası; 100 gramda 75 kalori içerir ve 250 gramlık bir porsiyonda kalori miktarı 188’e çıkar. Bu porsiyon başına oldukça düşük bir miktardır. Elbette kullanacağınız yağ tipine ve miktarına göre kalori değerlerinde ufak oynamalar olabilir.

Neden Bu Kadar Popüler?

Arabaşı İç Anadolu ve çevresinde oldukça popülerdir. Bu tarifi ilk kez deneyecekseniz, favori yemeklerinizden biri olması neredeyse kaçınılmazdır. Bu çorba soğuk ve karlı kış gecelerinde içinizi ısıtan, arkadaşlarınız veya misafirleriniz için harika bir karşılama ikramıdır.

Arabaşı, genelde kış mevsiminin sevilen tatlarından olsa da bayramlarda veya özel toplantılarda da hazırlanır. Türkiye ve Ortadoğu'da yaşayan Hıristiyanlar da bu eşsiz çorbayı sıkça tüketiyor hatta yeni yıl arifesi gibi özel günlerde tercih ediyor. Ereğli’de bu çorba tavuk yerine bıldırcın eti kullanarak hazırlanıyor. Bu bölgede gece yarısı bile arabaşı bulabileceğiniz çok sayıda restoran ve çorbacı bulabilirsiniz.

Yeme Ritüeli

Arabaşı çorbası nasıl yenir merak ediyorsanız, gerçekten çok çok ilginç bir "yeme ritüeli" vardır. Genellikle, çorba çok baharatlı, acılı ve çok sıcak servis edilir. Yanında ise yukarıda tarifini bulabileceğiniz meyanesi yani yağda kavrulmuş, soğutulmuş ve özel olarak biçimlendirilmiş hamuru bulunur. İlk olarak, her çorba kaşığı ile birlikte pişmiş soğuk tek lokma büyüklüğünde hamur alınır. Ardından bu hamur dolu kaşık çorbaya daldırılır ve kaşıktakilerin tümü tek seferde, afiyetle yenir.
Yazı boyunca ifade etmeye çalıştığımız gibi Arabaşı, bir çorbadan daha fazlasıdır. Çünkü bu çorba, kalabalık grupları, aile bireylerini özel günlerde birleştirici etkisiyle insanlar arasında güçlü bir bağ ve sosyalleşme sağlar. Özellikle İç Anadolu'da Arabaşı çorbası toplaşmaları çok ünlü ve gelenekseldir. Siz de özel davetlerinizde, bayramlarda ve soğuk kış günlerinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte bu özel çorbayı deneyimleyebilirsiniz.

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