Arabaşı çorbası tarifi: Bir çorbadan çok daha fazlası

Bu özel Orta Anadolu çorbası tarifi, soğuk kış gecelerinde aileniz ya da misafirleriniz için harika bir başlangıç olabilir. Hamur isteğe bağlı bir ek olsa da tarife bütün anlamını bu hamurun kattığını düşünenleri de hesaba katmalısınız. Ayrıca çorbayı daha doyurucu hale getirdiği için ve farklı bir yeme ritüelini desteklediği için genellikle tercih edilir. Aşağıda arabaşı çorbasının yapımı ve bu özel hamurun tarifini bulabilirsiniz.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Unu, çırpma teli yardımıyla 300 ml (bir buçuk su bardağı) suya yavaş yavaş ekleyin. Suyun kalan kısmını kaynatın ve hazırladığınız karışımı kaynayan suya ekleyin. Karışım koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam edin. Macun kıvamına gelen karışımı temiz bir fırın tepsisine dökün, serin bir yerde soğumaya bırakın. Katılaştığında, dikdörtgen şekilde kesin ve çorba ile servis yapın.
Arabaşı, soğuk hamur ve sıcak baharatlı çorbayı kombine eden bir yemektir, yani hamur soğuk olmalı ve tavuk çorbası sıcak ve biraz baharatlı olmalıdır. Hazırladığınız hamurunu, buzdolabında veya serin bir yerde soğumaya bırakabilirsiniz.
Geçmişte, Anadolu'nun kırsal bölgelerinde ve köylerinde, hamur soğuması için, tepsiyle karın üzerine bırakılırdı. Bu çorbayı hazırlamak için çoğunlukla tavuk eti kullanılır. Ancak orijinal tarif kaz ve ördek benzeri av etleriyle yapılıyordu. Yani et seçimi de biraz sizin damak tadınıza kalmış durumda.
Hamuru biraz nemli bir tepsiye dökerseniz, kestiğiniz dilimler tepsiden çok daha kolay ayrılır. Bütün tavuk kullandıysanız, tavuğun hepsini çorbaya koymak zorunda değilsiniz. Bir kısmını ileride sandviçlerde ya da farklı tariflerde kullanmak üzere dolaba kaldırabilirsiniz. Ayrıca tavuğu çok daha fazla suyla haşlayıp, fazla tavuk suyunu ileride kullanmak üzere saklayabilirsiniz.
Arabaşı Çorbası; 100 gramda 75 kalori içerir ve 250 gramlık bir porsiyonda kalori miktarı 188’e çıkar. Bu porsiyon başına oldukça düşük bir miktardır. Elbette kullanacağınız yağ tipine ve miktarına göre kalori değerlerinde ufak oynamalar olabilir.
Arabaşı İç Anadolu ve çevresinde oldukça popülerdir. Bu tarifi ilk kez deneyecekseniz, favori yemeklerinizden biri olması neredeyse kaçınılmazdır. Bu çorba soğuk ve karlı kış gecelerinde içinizi ısıtan, arkadaşlarınız veya misafirleriniz için harika bir karşılama ikramıdır.
Arabaşı, genelde kış mevsiminin sevilen tatlarından olsa da bayramlarda veya özel toplantılarda da hazırlanır. Türkiye ve Ortadoğu'da yaşayan Hıristiyanlar da bu eşsiz çorbayı sıkça tüketiyor hatta yeni yıl arifesi gibi özel günlerde tercih ediyor. Ereğli’de bu çorba tavuk yerine bıldırcın eti kullanarak hazırlanıyor. Bu bölgede gece yarısı bile arabaşı bulabileceğiniz çok sayıda restoran ve çorbacı bulabilirsiniz.
Arabaşı çorbası nasıl yenir merak ediyorsanız, gerçekten çok çok ilginç bir "yeme ritüeli" vardır. Genellikle, çorba çok baharatlı, acılı ve çok sıcak servis edilir. Yanında ise yukarıda tarifini bulabileceğiniz meyanesi yani yağda kavrulmuş, soğutulmuş ve özel olarak biçimlendirilmiş hamuru bulunur. İlk olarak, her çorba kaşığı ile birlikte pişmiş soğuk tek lokma büyüklüğünde hamur alınır. Ardından bu hamur dolu kaşık çorbaya daldırılır ve kaşıktakilerin tümü tek seferde, afiyetle yenir.
Yazı boyunca ifade etmeye çalıştığımız gibi Arabaşı, bir çorbadan daha fazlasıdır. Çünkü bu çorba, kalabalık grupları, aile bireylerini özel günlerde birleştirici etkisiyle insanlar arasında güçlü bir bağ ve sosyalleşme sağlar. Özellikle İç Anadolu'da Arabaşı çorbası toplaşmaları çok ünlü ve gelenekseldir. Siz de özel davetlerinizde, bayramlarda ve soğuk kış günlerinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte bu özel çorbayı deneyimleyebilirsiniz.
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