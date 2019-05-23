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Arabaya taktıkları karasabanla tarla sürdüler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 07:40 | Son Güncelleme

Yalova’da bir vatandaş arabasının arkasına taktığı karasabanla tarla sürdü. Daha önceden hayvanların çektiği karasaban teknoloji ile buluştu.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde Ramazan Tekin adlı vatandaş tarlasını sürmenin ilginç bir yolunu buldu. Tekin daha önceden hayvanlar tarafından çekilen karasabanı tarlasına götürerek arabasının arkasına bağladı. Ardından sabanı çekmeye başlayan Tekin tarlasını bu şekilde sürdü.

Karasabanın teknoloji ile buluştuğu bu anları da cep telefonu ile kaydeden Tekin bu yöntemle bir çok çiftçiye de örnek oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova karasaban

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