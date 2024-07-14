Arabistan'da Diagne rüzgarı esiyor! Yeni sözleşmesi ve maaşı görenleri hayrete düşürdü

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te de forma giyen Mbaye Diagne,Türkiye'nin ardından Suudi Arabistan'a transfer olmuş ve buradaki performansıyla kendisine hayran bırakmıştı.

TAM 22 GOL KAYDETTİ

Suudi Arabistan 2. Lig kulübü Al-Qadsiah'a transfer olan Diagne, kaydettiği 22 gol ile takımının Suudi Pro Lig'e yükselmesine büyük katkı sağladı.

REKOR ANLAŞMA!

Arabistan basını Taggat'ta yer alan habere göre; Diagne, Neom SC ile anlaştı rekor bir bedelle anlaşma sağladı.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Haberde 1. lig ekibiyle anlaşan Senagelli forvetin, yıllık 7.5 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Bu rakamın bonuslarla birlikte 9.5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı aktarıldı. 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağının da altı çizildi.

