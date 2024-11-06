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Arabistan'da sürpriz Neymar gelişmesi! Sezon sonunda geliyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 18:13
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Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü formasın kavuşamayan Neymar, hakkında sürpriz bir gelişme yaşanırken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Arabistan'da sürpriz Neymar gelişmesi! Sezon sonunda geliyor

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de sürdüren ve son olarak uzun süren sakatlığının ardından tekrardan sakatlanan Neymar için flaş bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYORLAR

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Brezilya basınından UOL Esporte’nin haberine göre, Al Hilal'in yaşadığı ağır sakatlıklardan kaynaklı uzun süredir formasından uzak kalan Neymar'la Ocak 2025'de sözleşme feshetme kararı aldığını öne sürüldü.

Haberin devamında, Neymar’ın, Al Hilal’deki ikinci yılını geçiren ve yaşadığı ağır sakatlığın ardından 1 yıl sahalardan uzak kalan Neymar'ın, tekrar sakatlanmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

BARCELONA DEVREDE

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Bi süredir eski oyuncusu Neymar'ı tekrardan kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edilen İspanyol devi Barcelona, Neymar için girişimlerde bulunacaktı. Al Hilal'in bu kararının ardından İspanyol ekibi, daha hızlı harekete geçti.

Yaşadığı sakatlıklardan kaynaklı bir süredir forma giyemeyen Neymar için sadece sezon başında takımın başına geçen teknik direktör Hansi Flick'in karar veremediği aktarıldı.

2 SEZONDA SADECE 7 MAÇ

Al Hilal forması altında yıllık 100 milyon euro kazanan Neymar, Arabistan kariyerinde sadece 7 maça çıktı ve 1 gol , 3 asistlik performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Neymar arabistan barcelona
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