Arabistan serüveni kısa sürmüştü... Roberto Mancini'nin alacağı tazminat dudakları uçuklattı! Sadece 2 ayda...

Roberto Mancini'nin, Suudi Arabistan hikayesi kısa sürdü. Sadece 2 ay takımın başında görev alan İtalyan hoca ile yollar ayrıldı.

FEDERASYON DUYURDU

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin milli takımdaki görevine son verdi. Mancini, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek bedelli teklifin ardından Ağustos 2023'te İtalya Milli Takımı'ndaki görevini bırakmıştı.

DUDAK UÇUKLATAN TAZMİNAT

İngiliz basınından yer alan habere göre, sözleşmesi fesh edilen Roberto Mancini'ye, yüksek bedelli bir tazminat ücreti ödeneceği öne sürüldü. Kontratının bitmesine 3 yıl kala görevden alınan İtalyan çalıştırıcının yaklaşık 80 milyon Euro tazminat alacağı belirtildi.

SON 16'DA ELENDİ

Suudi Arabistan Milli Takımı ile 18 maça çıkan Roberto Mancini, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Aynı zamanda Asya Kupası'nda takımının son 16 turunda turnuvadan elenmesine engel olamadı.