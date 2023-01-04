Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden adaylara açıkladı. Peki arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Arabuluculuk sonuçları bugün (4 Ocak'ta) açıklanacak.
Sınav sonuçlarına ilişkin sorgulamalar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
Adaylar ÖSYM'nin internet adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.
Adayların adreslerine herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Sınavda 70 puan üzeri alanlar 'başarılı' 70 puan altı alanlar 'başarısız' sayılacak.