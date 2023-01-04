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Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

04.01.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabuluculuk sınav sonuçları bekleniyor. 4 Aralık 2022'de gerçekleştirilen arabuluculuk sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) internet adresinden sorgulayacak. Peki arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden adaylara açıkladı. Peki arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sonuçları bugün (4 Ocak'ta) açıklanacak.

Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Sınav sonuçlarına ilişkin sorgulamalar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Adaylar ÖSYM'nin internet adresine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.

Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Adayların adreslerine herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Arabuluculuk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Sınavda 70 puan üzeri alanlar 'başarılı' 70 puan altı alanlar 'başarısız' sayılacak.


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