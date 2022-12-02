Arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 arabuluculuk sınavı kaç saat sürecek? İşte sınav giriş belgesi ekranı!

Arabuluculuk sınavının saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken bazı adaylar da sınav süresi ve soru sayısı ile ilgili araştırma yapıyor. Arabuluculuk sınavı tek oturum şeklinde 15 şehirde yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınavların yapılacağı binalara saat 10.00'dan sonra alınmayacak. İşte Arabuluculuk sınavı ile ilgili merak edilenler...

ARABULUCULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

Arabuluculuk sınavı 4 Aralık Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav süresi 90 dakika olarak duyuruldu.

ARABULUCLUK SINAVINA GİRECEK KİŞİLERİN YANINDA OLMASI GERKENLER

Arabuluculuk sınavına girecek adayların yanlarına sınava giriş belgelerini ve kimliklerini alması gerekmektedir.

Adaylar, arabuluculuk sınavı giriş belgelerini aday işlemleri sistemi üzerinden edinebilmektedir.

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ARABULUCULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

