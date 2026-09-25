Araç sahiplerine öneri! Klima ızgarasına mandal takın çağrısı yapıldı

Hazır araç kokularına marketlerde ve mağazalarda kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ancak seçeneklerin sınırlı olması veya yoğun kokulu ürünlerden hoşlanmayanlar nedeniyle evde hazırlanabilecek alternatifler de bulunuyor. Üstelik bunun için oldukça basit malzemeler yeterli.

TAHTA MANDALDAN ARAÇ KOKUSU

En kolay yöntemlerden biri tahta çamaşır mandalı ve esansiyel yağ kullanmak.

Bunun için tahta bir mandal, sevdiğiniz bir esansiyel yağ ve kilitli bir poşet yeterli.

Mandala, özellikle kapanan ucuna yakın bölgeye yaklaşık 5 küçük damla esansiyel yağ damlatın. Ardından mandalı kilitli poşete koyarak ağzını kapatın. Birden fazla hazırlamak istiyorsanız aynı işlemi diğer mandallara da uygulayabilirsiniz.

Hazırladığınız mandalı kullanmak için poşetten çıkararak otomobilin klima menfezlerinden birine tutturun. Klima veya kalorifer çalıştırıldığında menfezden çıkan hava, mandaldaki kokunun otomobilin içine yayılmasına yardımcı olacak.

Koku azaldığında mandalı atmanız da gerekmiyor. Üzerine yeniden birkaç damla esansiyel yağ damlatarak tekrar kullanabilirsiniz.

YAĞI FAZLA KULLANMAYIN

Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri yağ miktarı. Kaynakta yaklaşık 5 küçük damlanın yeterli olduğu belirtiliyor. Mandalı tamamen yağa bulamak, kokunun rahatsız edici derecede yoğunlaşmasına neden olabilir.

Bu nedenle özellikle küçük ve kapalı bir alan olan otomobilde “ne kadar çok, o kadar güzel kokar” düşüncesiyle hareket etmemek gerekiyor.

KEÇE VE KURU OTLARLA DA YAPILABİLİYOR

Esansiyel yağ kokusunu fazla yoğun bulanlar için ikinci bir yöntem daha var. Bu kez keçe ve kuru aromatik bitkiler kullanılıyor. İki küçük keçe parçasını aynı büyüklükte kesin. İğne ve iplikle kenarlarını dikerek üst tarafında küçük bir açıklık bulunan kese oluşturun. İçine tercih ettiğiniz kuru aromatik bitkileri yerleştirdikten sonra açıklığı da dikerek kapatın.

Kesenin üst kısmına küçük bir delik açıp ip geçirdikten sonra otomobilde uygun bir noktaya asabilirsiniz. Kaynak, dikiz aynasına asmayı öneriyor; ancak sürücünün görüşünü engellememesine dikkat etmek önemli.

Kuru bitkilerin kokusu zamanla keçenin içerisinden yayılıyor. Koku azalmaya başladığında keseyi hafifçe sıkarak içerisindeki bitkilerin aromasının yeniden ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Böylece birkaç basit malzemeyle hazır araç kokularına alternatif olarak yeniden kullanılabilen ev yapımı bir araç kokusu hazırlamak mümkün.