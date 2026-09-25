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Google Chrome'a geldi: Öğrenciler bu özellikler tam size göre!

Google, Google Chrome için yeni özelliklerin duyurusunu gerçekleştirdi. Google Chrome'a gelen bu özellikler, özellikle öğrencilerin çok işine yarayacak.

Google Chrome'a geldi: Öğrenciler bu özellikler tam size göre!
Enes Çırtlık

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'u yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Son dönemde özellikle kazandığı yapay zeka odaklı yeniliklerle gündeme gelen Google Chrome'a yeni gelen özellikler ise özellikle ders çalışan öğrencilere göre.

GOOGLE CHROME’A DERS ÇALIŞANLARIN ÇOK İŞİNE YARAYACAK 3 YENİ ÖZELLİK GELDİ!

Webtekno'da yer alan habere göre Google Chrome, ders çalışma ve araştırma süreçlerini kolaylaştıracak üç yeni özellikle güncellendi. Gemini'nin yapay zeka yetenekleri ve geliştirilen senkronizasyon altyapısı, masaüstü ile mobil cihazlar arasındaki geçişi de daha sorunsuz hâle getiriyor.
Yeni özellikler yalnızca metin tabanlı sayfalarla sınırlı değil. Video ve podcast içeriklerinden açık sekmelerdeki bilgilere, hatta doldurulan formlara kadar uzanan bir kullanım alanı sunuluyor.

YAPAY ZEKA İLE VİDEOLAR ANALİZ EDİLECEK

Google Chrome'daki Gemini yapay zekası artık yalnızca YouTube içerikleriyle sınırlı değil. İnternetteki farklı platformlarda yer alan video ve podcast içeriklerini de analiz edebilen sistem, içeriklerin özetini çıkarabiliyor ve videoyla ilgili sorularınızı yanıtlayabiliyor.

Google Chrome a geldi: Öğrenciler bu özellikler tam size göre! 1

AÇIK SEKMELERDEN OTOMATİK TESTLER OLUŞTURULACAK

Ders çalışanlar ve araştırma yapanlar için gelen özellik, açık sekmelerdeki bilgilerden interaktif testler oluşturabiliyor. Google Dokümanlar, makaleler veya bilgilendirici web sayfalarını kaynak olarak kullanan Gemini, öğrendiğiniz bilgileri birkaç soruyla test etmenizi sağlıyor.

CİHAZLAR ARASINDA GEÇERKEN SAYFA KONUMU KORUNACAK

Bilgisayarınızda açtığınız bir sekmeyi telefonunuza aktardığınızda sayfa, bu kez en baştan açılmıyor. Chrome, kaldığınız kaydırma konumunu koruyarak okumaya aynı yerden devam etmenizi sağlıyor.
Üstelik yalnızca sayfanın konumu değil, doldurmaya başladığınız form verileri de korunuyor. Böylece cihaz değiştirirken yaptığınız işlemi baştan başlatmanız gerekmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Google yapay zeka Google Chrome öğrenci ders
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