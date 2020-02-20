Araca sığdıramadıkları uyuşturucuyu sahile bırakmışlar

Halil A. ise babası Ahmet A'ya ait oteldeki restoranı kiracı olarak işlettiğini, maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle personel maaşlarını da ödeyemediğini ifade etti.

- "Uyuşturucunun bir kısmı sahilde kaldı"

Mahkeme heyetinin huzurunda itiraflarda bulunan Halil A, yaptıkları nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucunun sadece taşınmasına yardım ettiğini öne süren Halil A, şöyle konuştu:

"Yaşadığım maddi sıkıntıyı sanıklardan Hakan İmer biliyordu ve bana İzmir'den bir arkadaşının Datça'da uyuşturucusu olduğunu, bunu Yıldız Koyu'na taşıyıp taşıyamayacağımı sordu. Ben de kimsenin haberi olmadan bunu yapabileceğimizi söyledim. Ayrıca babamın da kesinlikle haberinin olmaması gerektiğini de söyledim. Haydar, gelen malzemenin uyuşturucu olduğunu bilmiyordu. Bu konuda Veysel'in de bilgisi yoktu. Ben bu duruma karşı çıkmamaları için gerekeni maddi yönden yapabileceğimi söyledim. Bunun üzerine gelen araca hep birlikte uyuşturucuyu yükledik. Yüklediğimiz uyuşturucuları Hakan İ'ye teslim edecektik. Ancak gelen uyuşturucu fazla olması nedeniyle araca sığmadı. Bu yüzden uyuşturucunun bir kısmı sahilde kaldı. Sahilde kalan kısmını da polisler gelip almış."

Önlü arkalı giderken polislerin kendilerini durdurduğunu anlatan Halil A, Serhan'la araçtan inerek kaçtıklarını, bölgeyi bildiği için de sabaha kadar ormanda saklanıp beklediğini belirtti.