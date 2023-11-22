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Aracına 33 kurşun sıkılan kulüp başkanı Tuncay Gengeç hayatını kaybetti!

22.11.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı Tuncay Gengeç (44), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı.

KAÇARKEN GASP ETTİLER

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Şüphelilerin olay yerinden kaçarken otomobille kaza yaptığı ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıkları tespit edlidi.

ARACINA 33 MERMİ İSABET ETTİ

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Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Mersin Tarsus ligi ekipleri
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