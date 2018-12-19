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Aracının sileceği bozulan sürücüden ilginç yöntem....Sileceğe kablo bağlayıp eliyle kontrol ederek camı sildi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.12.2018 15:03 | Son Güncelleme

Denizli’de bir sürücü, aracının cam sileceği bozulunca, sileceğe bağladığı telefon şarj kablosunu eliyle çekerek yaklaşık 20 kilometre yol gitti.

Denizli’nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde aracıyla yolculuk yapan Sercan Güngör, aracının cam sileceği bozulunca ilginç bir yöntem geliştirdi. Çivril ilçesinden Kaklık'a gitmek için aracı ile yola çıkan Güngör, seyir halindeyken sağanak yağışa yakalandı. Yağış esnasında önünü görmek için aracın cam sileceğini çalıştırmak isteyen Güngör, sileceğin çalışmadığı fark etti.

Güngör, yolda kalmamak ve kazaya sebebiyet vermemek için bozulan sileceği şarj kablosuna bağladı, daha sonra aracın dışından uzattığı kabloyu otomobilin camından içeri aldı. Güngör, ardından eliyle telefon kablosunu çekerek sileceği kendi yöntemi ile hareket ettirdi. Bu şekilde yaklaşık 20 kilometre yol giden Güngör, ilk iş olarak aracının sileceğini tamir ettireceğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli silecek otomobil

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