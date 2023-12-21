ARAK 1. BÖLÜM İZLE! Arak ne zaman başlıyor, bugün mü? Konusu nedir, oyuncuları kimler? Show TV yayın akışı

Arak dizisi konusu ve oyuncularının yanı sıra 1. bölüm izle ekranı da izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Uzun süredir televizyon dizilerinde yer almayan İlker Kaleli ve Öykü Karayel, bu akşam Show TV'de başlayacak olan Arak dizisi ile bomba gibi bir dönüş yapıyor. Büyük merakla beklenen dizi saat 20.00'de başlayacak. İşte Arak dizisi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

ARAK NE ZAMAN BAŞLIYOR, BUGÜN MÜ?

Show TV'nin yeni dizisi Arak bu akşam yayın hayatına başlıyor. Saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi her hafta perşembe akşamları yayınlanacak.

ARAK 1. BÖLÜM İZLE!

Arak'ın ilk bölümünde;

Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır. Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken, Kara, babaannesi Sema Sultan’ın söylediklerini, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

İlk bölümüyle 21 Aralık Perşembe 20.00'de SHOW TV'de.

ARAK DİZİSİ KONUSU

Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir.

ARAK DİZİSİ OYUNCULARI

Show TV'nin yeni dizisi Arak, başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

İlker Kaleli

Öykü Karayel

Bennu Yıldırımlar

Tülin Özen

Mehmet Özgür

Yıldıray Şahinler

İlker Kızmaz

Kerem Arslanoğlu

Bedir Bedir

Furkan Kalabalık

Demircan Kaçel

Cem Zeynel Kılıç

Görkem Kasal

Beril Kolcu

Ilgaz Kaya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Arak

22:30 Arak

01:30 Arak

04:00 Ne Gemiler Yaktım

05:30 Sandık Kokusu





