ARAK DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI! Show TV Arak dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bu akşam başlıyor!

Arak dizisi konusu ve oyuncuları ile çekim yerleri ve 1. bölüm izle ekranları da yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İlker Kaleli ile Öykü Karayel'i buluşturan dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar yapıyor. Arak ne zaman başlayacak merak edildi. Show TV yayın akışı listesinde yer alan Arak dizisi, bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. İşte Arak dizi konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar...

ARAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir.

ARAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Show TV'nin yeni dizisi Arak, başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

İlker Kaleli

Öykü Karayel

Bennu Yıldırımlar

Tülin Özen

Mehmet Özgür

Yıldıray Şahinler

İlker Kızmaz

Kerem Arslanoğlu

Bedir Bedir

Furkan Kalabalık

Demircan Kaçel

Cem Zeynel Kılıç

Görkem Kasal

Beril Kolcu

Ilgaz Kaya

ARAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor. İlk bölüm çekimlerinin Balat ve Galata'da çekildiği görülüyor.









