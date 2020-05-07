Aralarında kan bağı bulunmamasına rağmen birbirine inanılmaz benzeyen insanlardan 30 fotoğraf

1968 yılından beri insan yüzleri üzerine çalışan Kanadalı fotoğrafçı François Brunelle, ilk fotoğrafını çektiğinde 18 yaşındaydı. Fotoğraflayacağı modelleri seyahat ederek arayan fotoğrafçı yıllar içinde bir çok televizyon röportajına, dergi yazısına konu oldu. Bu sayede birçok insan fotoğrafçıya ulaşarak projesinde ona destek olabildi.

François projesi için 2000’den beri birbirine benzeyen 250 çiftin fotoğrafını çekti. Fotoğrafçı, dünyanın dört bir yanından gelen modellerini birbirine benzerlik konusunda iki kategoriye ayırıyor.

"Bana ulaşan insanlardan bazıları, benzerlerini zaten tanıyor durumdaydı. Bu benzerliğin bir şahidi olması düşüncesi belli ki insanlara eğlenceli geliyor. Diğer gruptaki insanlar ise benzerleriyle ilk kez karşılaşıp tanışanlardan oluşuyor. İnsanlar, kendi benzerleriyle karşılaşmaktan çoğunlukla hoşnutluk duyuyor. Kendilerini güvende hissediyorlar ve benzerlerini tanımak için meraklı oluyorlar. Bu kategorideki insanların bazıları, çekimlerden sonra da arkadaş kalıyor" dedi.