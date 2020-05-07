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  4. Aralarında kan bağı bulunmamasına rağmen birbirine inanılmaz benzeyen insanlardan 30 fotoğraf

Aralarında kan bağı bulunmamasına rağmen birbirine inanılmaz benzeyen insanlardan 30 fotoğraf

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kanadalı fotoğrafçı François Brunelle, "Benzemiyorum" adını verdiği fotoğraf serisinde, hiçbir akrabalığı olmamasına rağmen birbirinin neredeyse aynısı olan insanlara yer veriyor.

1968 yılından beri insan yüzleri üzerine çalışan Kanadalı fotoğrafçı François Brunelle, ilk fotoğrafını çektiğinde 18 yaşındaydı. Fotoğraflayacağı modelleri seyahat ederek arayan fotoğrafçı yıllar içinde bir çok televizyon röportajına, dergi yazısına konu oldu. Bu sayede birçok insan fotoğrafçıya ulaşarak projesinde ona destek olabildi.

François projesi için 2000’den beri birbirine benzeyen 250 çiftin fotoğrafını çekti. Fotoğrafçı, dünyanın dört bir yanından gelen modellerini birbirine benzerlik konusunda iki kategoriye ayırıyor.

"Bana ulaşan insanlardan bazıları, benzerlerini zaten tanıyor durumdaydı. Bu benzerliğin bir şahidi olması düşüncesi belli ki insanlara eğlenceli geliyor. Diğer gruptaki insanlar ise benzerleriyle ilk kez karşılaşıp tanışanlardan oluşuyor. İnsanlar, kendi benzerleriyle karşılaşmaktan çoğunlukla hoşnutluk duyuyor. Kendilerini güvende hissediyorlar ve benzerlerini tanımak için meraklı oluyorlar. Bu kategorideki insanların bazıları, çekimlerden sonra da arkadaş kalıyor" dedi.

20 YILDIR BU PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

20 yıldır bu proje üzerine çalışmasına rağmen Brunelle insanların birbirine olan benzerliğine karşı hala büyük bir ilgi duyuyor. Brunelle, herkesin aynı olduğunu, görünüşümüzün başka insanların bizi algılayışına göre iyi yada kötü yönde değiştiğini düşündüğünü söylüyor.

İlginç bir şekilde François Brunelle’in kendisi de, Montreal’de yaşayan ünlü bir oyuncuya benziyor. Brunelle bu benzerliği “Birkaç kez bir yer açılışına veya restorana gittiğimde insanlar beni göstererek, benim aktör olduğumu sandı. Bu benzerlikten dolayı restoranda daha iyi bir masa bulmak veya bana ikramlarda bulunulmasını komik ve harika buluyorum” sözleriyle anlattı.

Brunelle, projenin kendisinin yanı sıra etkisini de sürekli düşünmeden edemediğini söyleyerek “Dünya şu an çok zor zamanlardan geçiyor. Umarım fotoğraflarım kim olduğumuzu ve bunlardan sonra nereye gittiğimi anlamak için bize yardımcı olur. Bu soruların cevaplarını ben de bilmiyorum, ben yalnızca yapmayı bildiğim işi yapıyorum, fotoğraf çekiyorum” dedi.


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