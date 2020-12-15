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Aralarında vizyona girmeyenler bile var! İşte 2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Popüler tartışma platformu Reddit 2020 yılında en çok tartışılan filmleri açıkladı. 10 filmin yer aldığı listede henüz görücüye çıkmamış olan Dune ve Black Widow filmleri de yer aldı.

Online tartışma platformu Reddit 2020 yılının en tartışmalı filmlerini açıkladı. Spotify, Google Play Store, App Store, Tinder ve daha birçok platform kendi kullanıcıları özelinde yılın özetlerini çıkarırken, Reddit’in de benzer bir veri paylaşımı oldu. Bu sene içerisinde Reddit’te en çok tartışılan sinema filmleri açıklandı. Reddit’e göre yılın tartışmaya değer film yapımları Christopher Nolan’ın Tenet filmi oldu. İkinci sıradaysa henüz vizyona girmeyen Dune: Çöl Gezegeni yer alıyor.

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Reddit tarafından yayınlanan sinema raporuna göre yılın en çok konuşulan filmi pek de sürpriz olmayan bir şekilde Tenet seçildi. Bu yıl vizyona giren ender büyük Hollywood filmlerinden biri olan Tenet’in Eylül ayında beyazperdeye girme kararı ve pandemiye rağmen yine de iyi bir gişe sayısı elde etmesi herkesi şaşırtmıştı. Başrollerini John David Washington ile Robert Pattinson ikilisinin paylaştığı suç filmi seyircileri tam anlamıyla ikiye ayırdı. Kimileri Tenet’i çok severken, bir kısım izleyici ise filmi oldukça karmaşık buldu yahut doğrudan Nolan’ın en kötü filmi olarak konumlandırdı.

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Listede Disney’in canlı aksiyon uyarlaması Mulan kendine üçüncü sırada yer bulurken, Sacha Baron Cohen’in efsane karakterinin devam filmi Borat 2 ise dördüncü sıraya yerleşti. Beş numarada ise Jim Carrey’nin başrolünü oynadığı Sonic the Hedgehog var!

REDDİT’TE 2020’DE EN ÇOK TARTIŞILAN FİLMLER

  • Tenet
  • Dune
  • Mulan
  • Borat Subsequent Moviefilm
  • Sonic the Hedgehog
  • Wonder Woman 1984
  • Hamilton
  • Birds of Prey
  • Black Widow
  • The Invisible Man
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2020'nin tartışmalı filmleri

10-The Invisible Man

10-The Invisible Man

9-Black Widow

9-Black Widow

8-Birds of Prey

8-Birds of Prey

7-Hamilton

7-Hamilton

6-Wonder Woman 1984

6-Wonder Woman 1984

5-Sonic the Hedgehog

5-Sonic the Hedgehog

4-Borat Subsequent Moviefilm

4-Borat Subsequent Moviefilm

3-Mulan

3-Mulan

2-Dune

2-Dune

1-Tenet

1-Tenet
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