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Aralık ayında şaşırtan görüntü! İstanbul Boğazı'nda...

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İstanbul Beşiktaş'ta kendilerini "Boğaziçi Yüzücüleri" olarak adlandıran 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'da denize girdi. Bazı vatandaşlar, onları izleyip fotoğraflarını çekti.

Arnavutköy'de 3 genç, lodosa aldırış etmeden Boğaz'a atlayarak yüzdü. O sırada kışlık giysileriyle sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar, boğazda yüzenleri izleyip fotoğraflarını çekti.

"İNSAN VÜCUDUNA ÇOK FAYDALI"

Boğazda yüzenlerden Ramazan Türkanoğlu "Biz üçümüz yüzücüyüz. Bize 'Boğaz Yüzücüleri' diyorlar. Biz Kandilli'den buraya yüzdük. Çok şiddetli dalgalar vardı. Lodosla birlikte hiçbir şey göremedik. Biz yüzmeyi çok seviyoruz, bizim tutkumuz. 365 gün biz burada soğuk suda antrenman yapıyoruz. İnsan vücuduna çok faydalı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Boğaziçi Yüzücüleri

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