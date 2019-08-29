YEMEK

Aralıklı oruç diyeti sağlıklı kilo vermek için kullanılabilir

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Avusturya’daki Graz Üniversitesi’nden bilim insanları aralıklı orucun binlerce yıl öncesindeki avcı toplayıcı toplumların günümüze kalan yeme alışkanlıklarına bağlı olabileceğini gösterdi. Bu dönemdeki insanlar avcılık ve toplayıcılık yaparak sadece gıda bulduklarında tüketiyor bulamadıklarında ise aç kalıyordu.

Aralıklı oruç diyeti sağlıklı kilo vermek için kullanılabilir

Yapılan deneylerde 36 saat boyunca aç kalan ve ardından 12 saatlik sürede istedikleri kadar yemek yemelerine izin verilen insanların, bir ay içerisinde 3 kilodan fazla kilo verdikleri saptandı.

Telegraph gazetesinin aktardığı araştırmaya göre, 60 katılımcının bir bölümü aralıklı oruç diyetine katıldı. Diğer bölümdekilerin ise istedikleri zaman istedikleri yiyeceği yemelerine müsaade edildi.

ORUÇ TUTANLAR ZAYIFLADI

Araştırmada, aralıklı oruç tutan katılımcılardan yedikleri gıdaların listesini günlük olarak tutmaları ve aldıkları glikoz miktarını gözlemlemeleri istendi. Bilim insanları deneyin sonucunda ortalama olarak 12 saat boyunca yemek yeme izni olanların dört haftalık program sonunda 3.5 kilo kaybettiklerini gözlemledi. Aralıklı oruç tutan bu insanların altı ay sonra bile bağışıklık sistemlerinde bir değişiklik olmadı. Diğer bir diyet türleri, insanların günlük kalori alım miktarlarını kısıtlamaya yönelik yapılıyor.

aralıkllı

Araştırmacılar bu tip diyetin herkes için uygun olmayabileceğini ve uzun dönem içinde kanıtlanması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Araştırmayı yürütenlerden Profesör Frank Madeo, bu diyetin arkasında evrimsel bir biyolojinin olabileceğini söyledi. Madeo, fizyolojimizin yüksek gıda alımından sonra bir süre açlığa dayanabilmesine yatkınlık gösterdiğini vurguladı. Daha önceki çalışmalar düşük miktarda kalori alımının besin yetersizliği ve bağışıklık sisteminin zarar görmesi gibi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyordu. Ancak aralıklı oruç diyetinde altı ay sonra bile deneye katılanların bağışıklık sistemleri değişmedi.

belly

Kansere yakalanma risklerinden biri olarak bilinen bel çevresindeki yağlanmanın ise azaldığı gözlendi. Faydalarına karşın araştırmacılar, aralıklı orucun herkes için bir beslenme planı olmayacağını vurguluyor. Profesör Madeo, bu diyetin özellikle obezlerin birkaç ay kilo vermeleri için kullanabileceğini aktarırken bu diyetin günlük yaşamda kullanılması için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Araştırmanın sonuçları Cell Metabolism dergisinde yayımlandı.

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Besin etiketlerine dikkatBesin etiketlerine dikkat
Gastronomi sanatla buluştuGastronomi sanatla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aralıklı oruç nedir zayıflama yöntemleri diyet kilo verme

En Çok Okunan Haberler

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Paylaşımına tepki yağdı: Derhal bunu sil

Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Antibiyotik yerine geçiyor! Sütün içinde bekleten şifa buluyor

Bu meyveyi çok az kişi biliyor! En önemli özelliği hızlı bir şekilde yağ yakması

Bu meyveyi çok az kişi biliyor! En önemli özelliği hızlı bir şekilde yağ yakması

Meğer erkekler için büyük nimetmiş...

Meğer erkekler için büyük nimetmiş...

Çinlilerin vazgeçilmezi! Kansere karşı kalkan oluyor

Çinlilerin vazgeçilmezi! Kansere karşı kalkan oluyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Besin etiketlerine dikkat

Besin etiketlerine dikkat

Gastronomi sanatla buluştu

Gastronomi sanatla buluştu

İştah kontrolü sağlayan armut zayıflamaya yardımcı oluyor

İştah kontrolünü sağlıyor! Düzenli yiyen iğne ipliğe dönüyor

Prostat kanserinden koruyan besinler

Meğer erkekler için büyük nimetmiş...

Bu meyveyi çok az kişi biliyor! En önemli özelliği hızlı bir şekilde yağ yakması

Bu meyveyi çok az kişi biliyor! En önemli özelliği hızlı bir şekilde yağ yakması

Dondurma kentinin "acısı" sofraları süsleyecek

Her yemekte kullanıyoruz! Bakın nasıl hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.