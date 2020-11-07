Arama kurtarma gönüllüsü kardeşlerin "vardiyası" enkaz altındakilere umut oldu

- "Vardiyayı abimle değiştiriyorduk"

Depremin ardından hızlı şekilde koordine olduklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Rıza Bey Apartmanı enkazında abimle vardiyalı çalıştık. Dinlendiğimde o enkazda oluyordu. İnşaat sektöründe olduğumuz için burada makineli ekipman kullanımıyla çalışmalara hız kazandırmaya çalıştık. Vardiyayı abimle değiştiriyorduk. Bir insanı kurtaran bütün insalığı kurtarmış gibidir. Buna vesile oluyoruz, bu yolda oldukça ne mutlu bize. Burada kendi ailemden birilerini kurtaracakmışım gibi bir duyguyla çalışıyorduk. Enkazda çıkarılan kişinin; birilerinin eşi, çocuğu, babası ve annesi olduğunu düşünüyorsun. Ayda'nın çıkarıldığı noktada arkadaşlarımızla birlikteydik. Sesini duyan ekipten bir arkadaştı. O an, sevinçten tekbir getirdik. Normalde iyi bir tepki aldık ama bazı görüşteki çevreler buna kötü tepki verdi. Bu da hoş olmadı. Onu orada yaşatan Allah'tı."

Medeni Demir ise kardeşiyle sürekli bir arada olduğunu belirterek, "İşimiz de birlikte, arama kurtarma faaliyetlerine de birlikte katılıyoruz. Çocukluğumuzdan beri kardeşimle hamdolsun hep bir aradayız. Burada da gece gündüz çalışmalara katıldık. Ben enkazdan indiğimde kardeşim görev yerine çıkıyordu." ifadesini kullandı.

