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Arama ve kurtarma ekipleri sınırdaki olası nükleer sızıntıya karşı hazır

18.08.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'taki ekipler, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nden doğabilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sızıntıya tatbikatla hazırlık yaptı - Akyaka Entegre Devlet Hastanesi Müdürü Onur Budak: - "Tatbikatla sınırımızda mevcut olan nükleer santraldeki herhangi bir sızıntıya karşı, olağanüstü durumlarda hastanemizde yapılacak müdahale ve personelin bu konudaki eğitimlerini gerçekleştirdik"

İSMAİL KAPLAN - Ermenistan'ın Türkiye sınırı yakınında yer alan Metsamor Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek olası sızıntıya karşı, Kars'taki arama ve kurtarma ekipleri eğitimlerini tamamladı.

Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nden doğabilecek Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) sızıntısına karşı ekipler çalışma yaptı.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akyaka Entegre Devlet Hastanesinden ekiplerin katılımıyla kapsamlı tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, senaryo gereği Metsamor'da yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin ardından şehirdeki nükleer santralde sızıntı nedeniyle sınırın sıfır noktasında bulunan Aslanhane, Kalakkale ve Küçük Aküzüm köylerinde sızıntıdan etkilenen 20 kişiye müdahale için teyakkuza geçti.

Araçlarla hastane bahçesine kurulan çadır kampına taşınan köylülere burada müdahale edildi. Arama ve kurtarma ekipleri tatbikatla, sınırdaki olası tehlikeye karşı hazır oldu.

- Nükleer sızıntıya karşı eğitim

Akyaka Entegre Devlet Hastanesi Müdürü Onur Budak, AA muhabirine, olası olaylara hızlı müdahale için tatbikatların önemini vurguladı.

Türkiye-Ermenistan sınırındaki Akyaka'da ilk defa geniş çaplı KBRN tatbikatı yapıldığını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"2022 Hastane Afet Yılı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD iş birliğinde tatbikatımızı gerçekleştirdik. Tatbikatla sınırımızda mevcut olan nükleer santraldeki herhangi bir sızıntıya karşı, olağanüstü durumlarda hastanemizde yapılacak müdahale ve personelin eğitimlerini gerçekleştirdik. Senaryo gereği 20 yaralı vardı, 10'u kendi imkanlarıyla hastanemize başvurdu diğer kalan 10'unu ise ekiplerimiz getirdi, burada gerekli müdahaleleri yaptık."

Tatbikatta senaryo gereği nükleer sızıntıya maruz kalan hastalara müdahale edildiğini aktaran Budak, olağanüstü durumlara karşı her türlü hazırlığı yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Tahsin Ulu da hastane personelinin her türlü olağanüstü duruma hazır olmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

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