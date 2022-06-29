Aramadıkları yer kalmadı! Sekiz gündür kayıp olan 8 yaşındaki çocuk kanalizasyonda bulundu

Almanya'nın kuzeyindeki Oldenburg kasabasında Joe adındaki engelli bir çocuğun kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine ülke genelinde arama çalışmaları başlatıldı. 17 Haziran’da evinin yakınlarında kaybolan çocuk 8 gün boyunca polis ekipleri ve aile fertleri tarafından arandı. Yoldan geçen bir kişinin kanalizasyondan gelen iniltileri duyması üzerine polis ekiplerine haber vermesiyle birlikte küçük çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.

KURTARMA OPERASYONU NEFES KESTİ

25 Haziran’da yolda yürüyen bir yaya tarafından duyulan bir ses sonucunda 8 yaşındaki Joe’in hayatı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri önce kanalizasyona giden yoldaki rögar kapağını kaldırdı. Ardından ise bir ip yardımıyla çocuğun bulunduğu yere doğru indi. Evinin 300 metre uzağındaki rögar kapağının altında tespit edilen çocuk, kıyafetsiz ve üşümüş şekilde bulundu.

Polis sözcüsü Stephan Klatte, Joe'nun hastanede tedavi gördüğünü susuz kaldığı için sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi. Joe’in hayati tehlikesi bulunmadığını belirten ekiplerin yaptığı incelemelerde çocuğun kıyafetlerinin başka bir bölümde bulunduğu belirlendi.

ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Gencin nasıl hayatta kaldığını ve orada nasıl mahsur kaldığını belirlemek amacıyla bölgedeki yağmur suyu kanalizasyon sistemini incelediği bildiriliyor.

Oldenburg polisi yaptığı açıklamada, soruşturmanın çocuğun evinin yakınındaki bir drenaj borusuna tırmandığı ve ardından dar tünellerde kaybolduğu sonucuna vardığını söyledi.



