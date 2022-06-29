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Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi, bilseydim yapmazdım”

29.06.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de bir lisede öğretmenlik yapan Amy Kupps isimli bir kadın sosyal medyadan paylaştığı seksi fotoğraf ve videolarının fark edilmesinden sonra mesleğinden ayrılmıştı. Öğretmenlik mesleğini bırakmasının ardından sosyal medyada popüler olan Kupps üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Eski bir öğrencisiyle tek gecelik bir birliktelik yaşadığını ve hamile olduğunu söyleyen Kupps tepkilerin odağına yerleşti.

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi, bilseydim yapmazdım”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amy Kupps, sosyal medyada içerik üretmek için öğretmenlik mesleğini bırakmıştı. İki çocuk annesi olan fenomen isim yeniden hamile olduğunu açıklarken yaptığı itirafla herkesi şaşırtmayı başardı.

“ÖĞRENCİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

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Arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktığı bir gecede mekanda bir erkekle flört ettiğini dile getiren Kupps, gecenin sonunda yakınlaştıklarını ve cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Sabah uyandığında ise 22 yaşındaki gencin kendisine, “Beni hatırladınız mı Bayan Kupps” diye sorduğunu anlattı.

Gencin 16 yaşındayken öğrencisi olduğunu fark ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Kupps, “Eski bir öğrencim olduğunu söyledi ve bunu kanıtlamak için lise yıllığını çıkarttı. Açık konuşayım; onun eski bir öğrenci olduğunu bilmiyordum ve bilseydim böyle bir şey yaşanmazdı. Tek gecelik bir durumdu. 2016 yılında 16 yaşındayken onun öğretmeniydim. Şimdi 22 yaşında genç bir adam” dedi.

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“KENDİM BÜYÜTECEĞİM”

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İlişkilerinin ardından birkaç hafta sonra hamile olduğunu fark ettiğini anlatan Kupps, “Ben dindar bir kişiyim. Bu yüden kürtaj benim için bir seçenek değil. Ona hamile olduğumu söylediğimde çok korktu. 22 yaşında ve hala üniversitede eğitim gördüğü için korkmasını anlıyorum. Bebeğimi kendim büyüteceğim. Ama ona endişelenmesine gerek olmadığını çünkü finansal olarak istikrarlı olduğumu ve onunla bir ilişki istemediğimi söyledim.Ailesinin haberi yok, çok hayal kırıklığına uğrayacaklar. Gelecekte kendini hazır hissederse bebeğiyle tanışabilir.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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