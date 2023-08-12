Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Ronaldo, kupayı Jorge Jesus'un elinden aldı!

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Ronaldo'nun top koşturduğu Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Al Nassr olurken, kupanın da sahibi oldu.

MAÇ UZATMAYA GİTTİ

Al Hilal, 51. dakikada Michael'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Abdullah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Hilal'e cevap verdi.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti. Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, uzatmalarda 98'de sahaya çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

RONALDO SAKATLANDI

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kupayla tamamladı. Öte yandan Cristiano Ronaldo, 115. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

