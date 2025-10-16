Araplar ona kafayı taktı! Kerem Kayaarası, Körfez kulüplerinin radarında

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Teknik Direktör Jose Mourinho tarafından profesyonel yapılan 19 yaşındaki Antalyasporlu futbolcu Kerem Kayaarası, uzun süredir Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu pivot santrfor profiliyle öne çıkıyor. Gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve sırtı dönük oyun becerileriyle dikkat çeken Kayaarası, Fenerbahçe’de oynarken Galatasaray derbisinde attığı 4 golle adından söz ettirmişti.

U19 Milli Takımı’nda forma giyen Kerem Kayaarası, burada da etkili performansıyla göze çarptı ve geleceğin A Milli Takımı için aday isimlerinden biri olarak kabul edildi. Fenerbahçe’den Antalyaspor’a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, burada daha rahat bir ortamda kendini geliştirme fırsatı buluyor. Akdeniz ekibinin gençlere şans veren yapısı, Kerem’in kendini göstermesi için önemli bir avantaj sağlıyor.

YURT DIŞINDA DA İLGİ GÖRÜYOR

Kerem’in yeteneği sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da dikkat çekti. Özellikle Körfez ülkelerinin kulüpleri genç santrforu radarına aldı. Fenerbahçe’den Suudi Arabistan’ın Al Hilal kulübüne 22 milyon Euro bedelle transfer olan Yusuf Akçiçek, Arap kulüplerinin Türk genç yeteneklere bakışını değiştirdi.

KÖRFEZ İLGİSİ BAŞLADI

Bu hafta Doha’da oynanan Katar - BAE maçında Kerem Kayaarası’nın menajeri tribündeydi. Kerem adına ilk görüşmelerin başladığı öğrenildi. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da Körfez kulüplerinin ilgisi olduğu belirtiliyor.

HEDEF A MİLLİ TAKIM

Kerem’in babası ve eski Fenerbahçeli Hakan Kayaarası, oğlunun en büyük hedefinin A Milli Futbol Takımı’nda oynamak olduğunu söyledi. Kayaarası ailesi, üç jenerasyondur Fenerbahçe’de top koşturan bir futbol ailesi olarak da dikkat çekiyor.