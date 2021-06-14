Aras Bulut İynemli'den Çukur ve Yamaç Koçovalı mesajı! Çukur'un belgeseli geliyor

Show TV'de ekranlara gelen ve kısa sürede bir kültüre dönüşüp pek çok ilke imza atan 'Çukur', geçtiğimiz haftaki son bölümüyle final yaptı. 2017 yılında yayın hayatına başlayan ve pazartesi akşamları hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuran dizinin yıldızı Aras Bulut İynemli, bir mesaj veda mesajı paylaştı.

Ünlü oyuncu, "Çukur'a veda" başlıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biraz beklemek istedim. Özellikle bugünü bekledim, veda etmek zor geldi. Çukur... 4 koca yıl... Her hafta... Güzel, değerli ve uzun yol... Yol önemlidir insan hayatında... Her zaman hikayelerin gücüne inandım. Hikayelere hizmet etmek en değerli isteğim oldu. Biz öyle bir hikâyede buluştuk ki hepimizi içine aldı. Herkese böyle ekip, böyle hikâye nasip olmaz diye var olduk içinde… O yüzden iyi ki varsın, teşekkür ederim Gökhan Horzum.

Duygularımı söze dökmekte o kadar zorlanıyorum ki keşke biraz bir şey öğretseydin, kalbim yerinden çıkacak ne yazacağım diye, Ya Sidi dinliyorum; Bu kadar oluyor.

Canlılığıyla, acısıyla, sevinciyle, stresiyle, keyfiyle, zorluluğuyla, başarısıyla ve hatalarıyla öyle dolu 4 sene ki... iyi ki ya! Çok değerli, çok özel, her zaman var olacak bir yerlerde!... Peki, her şeyiyle yaptık biz bu hikâyeyi anlattık, seyirciye geçmese, o hikâyeyi paylaşmazsak bir anlamı olur muydu? Kesinlikle olmazdı... Bizlerle bu hikâyeyi paylaşan, izleyen, anlatan, yaşayan herkese çok teşekkürler... Ve hayali arkadaşım Yamaç Koçovalı... Kendine iyi bak! Öyle mi? ????????(yazarken gözlerim doldu belgeselde nasıl anlatıcam? ) -belgesel mi var ? Obaaaaa.....Şükürler olsun"



