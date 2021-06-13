Çukur dizisinin senaristi Gökhan Horzum: Çukur benden çok şey götürdü

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur ekranlara veda etti. Dizinin senaristi Gökhan Horzum, sosyal medya hesabından dizinin senaryo aşamaları ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.

“KOD ADI ARAS…”

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gökhan Horzum, Çukur’u ilk yazmaya başladığında kod adı olarak “ARAS” ismini kullandığını ifade etti ve daha sonraki sezonlarda ise her sene uğur getireceğine inandığı için “ARAS 1”, “ARAS 2” ve “ARAS 3” şeklinde dosya adı kullandığını ifade etti.

“SANA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Dizinin başrol oyuncusu Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli’ye teşekkür eden Horzum, “Çok tartıştık hiç kavga etmedik. İki kılçık mükemmeliyetçi olarak birbirimize hep dizi yaptığımızı hatırlattık. Ha çok işe yaramadı bu hatırlatmalar o ayrı. Aras Bulut İynemli. Sana çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ÇUKUR BENDEN ÇOK ŞEY GÖTÜRDÜ”

Birçok kesim tarafından hayranlıkla izlenen dizi, senaristini de oldukça etkilemiş olacak ki, Gökhan Horzum, Çukur dizisi için, “Çukur benden çok şey götürdü, bana çok şey bıraktı. Sağ olasın Çukur” dedi.