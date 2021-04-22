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Aras Bulut İynemli’den veda pozu

22.04.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde finale çok az bir zaman kala vedalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Çukur dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli diziden ayrılan arkadaşı Kulkan karakterine hayat veren Genco Özak’la veda pozu verdi.

Aras Bulut İynemli’den veda pozu

Ekranların sevilen oyuncularını bir araya toplayan ve dört sezondur ekranda fırtına gibi esen Çukur dizisi, Mayıs ayında final yapmaya hazırlanıyor. Çukur dizisinde her hafta yaşanan ayrılıklar izleyicileri ekran başında üzse de diziyi 4 sezondur başarılı bir şekilde sırtlanan Aras Bulut İynemli, teker teker diziden giden arkadaşlarıyla son pozlarını veriyor.

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ÇUKUR’UN YAMAÇ’INDAN KULKAN’A VEDA

Mayıs sonunda bitmesi planlanan Çukur dizisi, finale doğru yürürken karakterlere de tek tek veda etmeye başladı izleyici! Her bölümde bir kişinin öldüğü dizide, bu haftaki son bölümde ise Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak gitti.

Karakterinin ölmesiyle diziden ayrılan Genco Özak ile Aras Bulut İynemli, dizinin setinde keyifli bir anlarında çekilen pozlarıyla görülüyorlar aşağıda.

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Aras Bulut İynemli, rol arkadaş ile çekilen bu son pozuna “Gencommm” notunu düşerek veda ediyor…


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Çukur dizisi Aras Bulut İynemli
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