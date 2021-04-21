Çukur dizisinde bir ayrılık daha! Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziye veda ediyor

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde ayrılıklar sürüyor. 4 yıllık ekran macerasına Mayıs sonunda noktayı koyacak olan Çukur'da biri isim daha ölecek.

AMCA BU DEFA DA EMMİ'Yİ ÖLDÜRÜYOR!

Çukur son bölümde uzun süre sonra bilinci yerine gelen Emmi kahvede Cumali amca ile yüzleşmişti. Amca'ya 2 gün mühlet veren Emmi bildiklerini bir mektuba yazdığını eğer Çukur'u terketmezse Yamaç ve Cumali'ye bildiklerini anlatacağını söylemişti.

Amca Cumali ise Emmi'nin öldürülmesi emrini vermişti. Dizinin yeni bölümünde ise Kadir Çermik'in canlandırdığı Emmi karakteri amcanın adamları tarafından öldürülecek.



CELASUN, KARACA VE KULKAN VEDA ETMİŞTİ

Dizide Celasun, Karaca, Kulkan Erdenet'ten sonra Emmi de veda edecek.

Dizinin geçtiğimiz bölümlerinde Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun ile Ece Yaşar'ın oynadığı Karaca karakterleri amca tarafından öldürülmüştü.

Son bölümde ise Kulkan Erdenet'i ise amcanın adamı maskeli kişi öldürmüştü. Genco Özak da diziye veda etmişti.

