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Aras Bulut İynemli’nin başrolde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize’nin çekimlerinden ilk kareler geldi

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SİNEMA TV  | 28.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

Yılın iddialı yerli yapımlarından olan 7. Koğuştaki Mucize filminin çekimleri başladı.

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi ağlatmaya hazırlanan 7. Koğuştaki Mucize filminden ilk kareler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Bir baba kızın dokunaklı hikayesini konu alan filmde Aras Bulut İynemli, Memo isimli babayı canlandırırken kızına ise Nisa Sofiya Aksongur hayat veriyor.

7. Koğuştaki Mucize’nin çekimlerinden ilk kareler geldi

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği, başrolünde ise genç kuşağın en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde Muğla’da başladı.
Kızını çok seven masum bir babanın adalet arayışını konu alan, sinemaseverlerin uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir baba kız hikayesini anlatan ‘7. Koğuştaki Mucize’ filminin çekimlerine geçtiğimiz günlerde Muğla’da başlandı. Yönetmen koltuğunda birçok başarılı projeye imza atan Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu filmden ilk kareler yayınlandı.
Son yıllarda yer aldığı fenomen dizilerle çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan, yetenekli oyuncu Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu film, 7 yaşındaki kızıyla aynı zekaya sahip bir babanın umut dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor. İynemli ile kızını canlandıran Nisa Sofiya Aksongur’un setteki uyumu seyircilere hafızalarından silinmeyecek bir baba kız öyküsü izleyeceklerinin ilk sinyallerini veriyor.
‘7. Koğuştaki Mucize’de İynemli ve Aksongur’a Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan Onat gibi usta ve genç isimler eşlik edecek. Filmin bu yıl içinde vizyona girmesi planlanıyor.
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7. Koğuştaki Mucize Aras Bulut İynemli Nisa Sofiya Aksongur

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