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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynayacağı Atatürk filmi nerede yayınlanacak?

27.12.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinde Yamaç karakteriyle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü canlandıracak. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yapacağı filmin yayınlanacağı dijital platform da belli oldu.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynayacağı Atatürk filmi nerede yayınlanacak?

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Aras Bulut İynemli, önemli bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İynemli, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çekilecek Atatürk filminde başrol olarak kamera karşısına geçecek. Yapımını Lanistar Medya'nın üstlendiği Atatürk filminin hangi platformda yayına gireceği belli oldu.

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DISNEY PLUS PLATFORMUNDA YAYINLANACAK

Lanistar Medya ekibi ve İynemli'nin ciddi bir hazırlık sürecinde olduğu belirtildi. Filmin dijital platformda yayına gireceğini belirten medya ekibi Disney Plus ile anlaştıklarını ifade etti.

Filmin çekimlerine Temmuz ayında başlanacağı bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Aras Bulut İynemli
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