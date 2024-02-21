MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: "Kulağıma tokat attı"

Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: "Kulağıma tokat attı"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 16:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Olayın yankıları hala devam ederken Eda İynemli yaşadıklarını anlattı.

Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: "Kulağıma tokat attı"

Oyuncu Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli'den şikayetçi olan Eda İynemli yaşadıklarını 'Söylemezsem Olmaz' programında anlattı.

Eda İynemli, kendisini döven eşinin ailesinin şahit olduğunu fakat sessiz kaldığını iddia etti.

eda iynemli3333

"OLAY GÜNÜ FAZLA İÇMİŞTİ"

Eda İynemli, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Olayın yaşandığı gece Yeşim İynemli de bizimle beraberdi. Dışarıdan geldikten sonra Orçun hem yasaklı madde hem alkol tükettiği için sinirliydi. Evlendikten bir iki ay sonra şiddet başlamıştı. Bir daha yapmayacağına söz verdiği için yinede de evliliğimi bitirmek istemedim. Daha sonra içki daha çok artmaya başladı. Her gün içmeye başladı. Her gün bir şişe içki içiyordu. Olay günü de çok fazla içmişti. Eve geldiğimizde anlayamadığım bir şekilde bir anda kulağıma doğru çok sert bir şekilde tokat attı. O arada Yeşim'de fenalaşarak bayılmış. Orçun bunu görünce bir daha gelip sağ kulağıma tokat attı. Ve ben o şiddetle yere düştüm. Beni yerde tekmelemeye başladı. Yeşim bayıldı diye hırslandı sanırım."

Ünlü isim, "Daha sonra kalkıp bir daha Yeşim'in yayına gitti. Ambulansı aradığını duydum. Ambulansı benim için aradığını düşünüyordum ama Yeşim Hanım'a ambulans çağırmış. Orçun'u karakola götürdüler. Yeşim'i almak için Aras'ta geldi. Aras olanları ablasından duyduğu halde arabadan inme tenezzülünde bile bulunmadı" dedi.


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esrarengiz olay! Gamze Bebek zengin bir aileye mi satıldı?Esrarengiz olay! Gamze Bebek zengin bir aileye mi satıldı?
O artık Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı... Son hali dikkat çektiO artık Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı... Son hali dikkat çekti
Transparan elbisesiyle özel gecede boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktıTransparan elbisesiyle özel gecede boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli orçun iynemli Oyuncu aras bulut
En Çok Okunan Haberler
Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

İmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuş

İmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuş

Murat Kurum'u kızdıran soru: ‘Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız!’

Murat Kurum'u kızdıran soru: ‘Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız!’

Gökhan Zan'dan çok konuşulacak 'rüşvet ve tehdit' iddiası!

Gökhan Zan'dan çok konuşulacak 'rüşvet ve tehdit' iddiası!

Şenol Güneş dillerini bile öğrenmeye başladı!

Şenol Güneş dillerini bile öğrenmeye başladı!

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.