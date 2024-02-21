Aras Bulut İynemli'nin oyuncu abisi Orçun İynemli'nin eşinden şoke eden sözler: "Kulağıma tokat attı"

Oyuncu Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli, darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli'den şikayetçi olan Eda İynemli yaşadıklarını 'Söylemezsem Olmaz' programında anlattı.

Eda İynemli, kendisini döven eşinin ailesinin şahit olduğunu fakat sessiz kaldığını iddia etti.

"OLAY GÜNÜ FAZLA İÇMİŞTİ"

Eda İynemli, yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi:

"Olayın yaşandığı gece Yeşim İynemli de bizimle beraberdi. Dışarıdan geldikten sonra Orçun hem yasaklı madde hem alkol tükettiği için sinirliydi. Evlendikten bir iki ay sonra şiddet başlamıştı. Bir daha yapmayacağına söz verdiği için yinede de evliliğimi bitirmek istemedim. Daha sonra içki daha çok artmaya başladı. Her gün içmeye başladı. Her gün bir şişe içki içiyordu. Olay günü de çok fazla içmişti. Eve geldiğimizde anlayamadığım bir şekilde bir anda kulağıma doğru çok sert bir şekilde tokat attı. O arada Yeşim'de fenalaşarak bayılmış. Orçun bunu görünce bir daha gelip sağ kulağıma tokat attı. Ve ben o şiddetle yere düştüm. Beni yerde tekmelemeye başladı. Yeşim bayıldı diye hırslandı sanırım."

Ünlü isim, "Daha sonra kalkıp bir daha Yeşim'in yayına gitti. Ambulansı aradığını duydum. Ambulansı benim için aradığını düşünüyordum ama Yeşim Hanım'a ambulans çağırmış. Orçun'u karakola götürdüler. Yeşim'i almak için Aras'ta geldi. Aras olanları ablasından duyduğu halde arabadan inme tenezzülünde bile bulunmadı" dedi.







