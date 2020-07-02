Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'in Bodrum keyfi! Konaklama ücreti olay

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli, sevgilisi Bige Önal ile Bodrum'da tatil yapıyor. Oyuncu çiftten İynemli, kayaların üzerinden fotoğraf çekmeye çalışan muhabirlere, "İşiniz zor dikkat edin. Gelin bari bir çay içelim" diyerek jest yaptı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Bige Önal ile Bodrum Torba'da objektiflere takıldı.

Yakışıklı oyuncu gazetecileri fark edince önce şaşırdı, ardından gülümsedi. Diğer oyuncu arkadaşlarının aksine rahat tavırlar sergileyen İynemli, gazetecilere, "Gelin, bir şeyler yiyip içelim" diye seslendi.

Otel çalışanlarının, fotoğraf alan gazetecilere doğru koştuğunu gören İynemli, otel sahibine, "Sakın onlara kötü davranmayın. Lütfen rica ediyorum. Onlar işlerini yapıyor" demesi takdir topladı.

Aras Bulut İynemli, Torba'daki 5 yıldızlı otelde bir hafta konaklamak için mini bir servet harcadı. Günlük fiyatı bin euro olan otelde 7 gün konaklayacak olan ünlü çift, toplam 7 bin euro (yaklaşık 54 bin TL) ödedi.



