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  4. Aras Bulut İynemli'ye bomba partner! Devrim Özkan’ın yerine o geldi

Aras Bulut İynemli'ye bomba partner! Devrim Özkan’ın yerine o geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 15:17
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, İçerde ve Çukur gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdilerde yeni projesi Deha ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü ismin merakla beklenen dizisinde beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Devrim Özkan ile partner olacak Aras Bulut İynemli'ye yeni partner geldi.

MYNET- Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği 'Yamaç Koçovalı' karakteri ile televizyon ekranlarında yer alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdilerde Deha projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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aras bulut

PARTNERİ DEĞİŞTİ

Ay Yapım’ın Show TV için çekilecek olan dizisi sete çıkmadan önce beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Umut Aral’ın yönettiği dizide bir matematik dehası olan Devran’a hayat verecek Aras Bulut İynemli’nin partneri değişti.

DEVRİM ÖZKAN

ONUN YERİNE GELEN İSİM...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Özkan’ın canlandıracağı Esme rolüne Ahsen Eroğlu hayat verecek. Devrim Özkan’ın da diziye ileriki bölümlerde çok etkili sürpriz rolle katılacağı kulislerde konuşuluyor.

ahsen

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