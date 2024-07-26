Aras Bulut İynemli'ye bomba partner! Devrim Özkan’ın yerine o geldi

MYNET- Son olarak Çukur dizisinde hayat verdiği 'Yamaç Koçovalı' karakteri ile televizyon ekranlarında yer alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli şimdilerde Deha projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

PARTNERİ DEĞİŞTİ

Ay Yapım’ın Show TV için çekilecek olan dizisi sete çıkmadan önce beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Umut Aral’ın yönettiği dizide bir matematik dehası olan Devran’a hayat verecek Aras Bulut İynemli’nin partneri değişti.

ONUN YERİNE GELEN İSİM...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Devrim Özkan’ın canlandıracağı Esme rolüne Ahsen Eroğlu hayat verecek. Devrim Özkan’ın da diziye ileriki bölümlerde çok etkili sürpriz rolle katılacağı kulislerde konuşuluyor.