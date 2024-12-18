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Aras Bulut İynemli'yle aşk mı yaşıyor? Eylül Ersöz iddialara son noktayı koydu! Aralarında 11 yaş fark vardı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 22:48
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Deha dizisinde Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli ve kardeşi rolündeki Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ersöz yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Sevgililer mi?

Aras Bulut İynemli'yle aşk mı yaşıyor? Eylül Ersöz iddialara son noktayı koydu! Aralarında 11 yaş fark vardı...

Deha dizisiyle ekranlara dönen başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, her hafta performansıyla gündeme geliyor. Hayatı, erken yaşta dahi olduğunun keşfedilmesiyle ve ardından da babasının onu terk etmesiyle şekillenmiş, bugün ise dehasını iyilik mi yoksa kötülük için mi kullanmanın kararını verme noktasında olan Devran karakterine hayat veren ünlü oyuncu şu sıralar ise özel hayatıyla konuşuluyor.

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Aras Bulut İynemli ve dizide kardeşi rolünde olan 11 yaş küçük Eylül Ersöz'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. 23 yaşındaki genç oyuncu "Ülkede böyle şeyler dönüyorken, bir sürü konuşulacak şey var. Bunları konuşulmaya değer kılmıyorum." diyerek kafalarda soru işareti bırakmıştı.

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Güzelliğiyle herkesi büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor... Güzelliğiyle herkesi büyüledi! Fotoğraflarına yorum yağıyor...

SON NOKTAYI KOYDU!

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersöz, "Ben buna bir açıklık getireyim. Hiç öyle bir şey yok. Bu haberler nasıl çıktı anlamadım. Çok yakın arkadaşız. Abi-kardeş ilişkisi. Çok tatlı bir şey yakaladık onu da bu tür haberlerle bozmak istemiyoruz. Hiç öyle bir şey yok gerçekten." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Deha
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