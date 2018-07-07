Aras Özbiliz Beşiktaş'tan ayrılıyor

Siyah beyazlı takımda bir ayrılık yaşandı. 6 Temmuz Cuma günü olan idman öncesinde Aras Özbiliz, Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi ve Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Gurbetçi futbolcu, düzenli oynamak istediğini belirtirken, bir Hollanda ekibi ile kısa zamanda anlaşacağı öğrenildi. (FANATİK)
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