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Araştırma, ABD'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ının bildirilmemiş olabileceğini ortaya koydu

28.07.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırma, ABD'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 60'ının bildirilmemiş olabileceğini ortaya koydu

Washington Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 60'ının bildirilmemiş olabileceği belirtildi.

Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Washington Üniversitesi'nde istatistik alanında doktora öğrencisi Nicholas Irons ve istatistik ve sosyoloji profesörü Adrian Raftery, Kovid-19 vakalarını araştırmak için bir istatistiksel model geliştirdi.

Bu modele göre, mart ayı itibarıyla ABD'de yaşayan 65 milyon kişinin (nüfusun yüzde 19,7'si) enfekte olduğu tahmininde bulunuldu.

Irons ve Raftery, The COVID Tracking Project (Kovid İzleme Projesi) verilerine ve Indiana ile Ohio eyaletinde rastgele yapılan testlere dayanarak, ABD'de doğrulanmış her vaka için test yoluyla doğrulanmayan 2,3 vaka olabileceğini kaydetti. Bu da, ABD'deki Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 60'ının bildirilmediği anlamına geliyor.

Öte yandan araştırmacılar, salgının ciddiyeti ve testlerin mevcudiyeti gibi faktörlere bağlı olarak eksik sayım oranının eyaletlere göre büyük ölçüde değiştiğini ifade etti.

Virüsün son derece bulaşıcı Delta varyantına atıfta bulunan Irons, ABD'deki insanları uyanık kalmaya ve aşı olmaya çağırdı.

Irons, Boston Globe'a verdiği demeçte, "Tetikte olmazsak daha fazla ölümün meydana gelmesi için hala çok fazla potansiyel var ve mümkün olduğunca çok aşı olmaya çalışmıyoruz." dedi.

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Science'da (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde) yer aldı.

Temmuz ayının başlarında, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de enfeksiyonların bildirilenden 12 kat yüksek olduğunu tespit eden bir çalışma yayınlamıştı.

Ocak ayında ise Minnesota Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, tüm ölümlerin yüzde 35'inin bildirilmediğinin tahmin edildiği açıklanmıştı.

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