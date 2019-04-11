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Araştırma: Sakalı çok olanın testisi küçük oluyor!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Bilim insanları bu kez oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı! Bu çalışmaya göre sakalı çok çıkan erkeklerin testisleri daha küçük oluyor.

Araştırma: Sakalı çok olanın testisi küçük oluyor!

Avustralya'da bir grup araştırmacı erkekliğin farklı belirteçlerini araştırmak için yola çıktı.

Erkek primatlar üzerinde araştırma yapan ekip testisi küçük olan erkeklerin dişilerini korumak için daha çok kıl ürettiklerini belirtti.

Testisi tenis topundan daha büyük erkeklerin sperm üretiminin daha fazla olduğunu ancak bu canlılarda kıl oranının daha az olduğunu ortaya çıkardı.


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sakal Kıl erkek testis

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