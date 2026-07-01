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Arazilere akın ediyorlar: Toplaması zahmetli yemesi lezzetli

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, ilkbahar ve yaz aylarındaki yağışların ardından doğada kendiliğinden yetişen çayır mantarları, bölge halkı için hem lezzetli bir besin kaynağı hem de önemli bir uğraş haline geldi.

Arazilere akın ediyorlar: Toplaması zahmetli yemesi lezzetli

Çekerek ilçesindeki yeşil alanlarda sıklıkla görülen çayır mantarlarını toplamak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde arazilere akın ediyor. Yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte meralarda mantar bolluğu yaşanıyor.

Vatandaşlar, topladıkları mantarları evlerinde tüketerek sofralarına lezzet katıyor. Mantar toplamanın kendileri için adeta bir gelenek ve hobi olduğunu belirten yöre halkı, doğal ortamda yetişen mantarların eşsiz bir lezzete sahip olduğunu ifade ediyor.

Arazilere akın ediyorlar: Toplaması zahmetli yemesi lezzetli 1

"BİLMEDİĞİMİZ MANTARI TOPLAMIYORUZ"

45 yıldır doğadan mantar topladığını söyleyen Ali Gürgen "Babadan, dededen gördüklerimiz. Bildiğimiz mantarları topluyoruz. Bölgemizde genelde çayır mantarı olarak bilinen ağ mantarı, dolaman bunları biliyoruz. Bilmediğimiz mantarı toplamıyoruz. Zehirli çeşidi çok. Bilen toplasın. Bilmeyen kesinlikle toplamasın.

Arazilere akın ediyorlar: Toplaması zahmetli yemesi lezzetli 2

Dağ mantarı da lezzet yönünden iyidir. Köy göçüren, kayış kıran denilen mantarların hepsi birbirine benziyor. Bilmediğiniz mantarı toplamayın da yemeyin de. Vatandaş bildiği mantardan kültür mantarından yesin" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mantar
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